Pericolo truffe: Enel e Carabinieri hanno incontrato i cittadini

Grosseto. Il tema delle truffe è particolarmente sentito dalla cittadinanza, spesso sottoposta a tentativi di approccio ingannevole, e infatti l’Energy Bar – il nuovo format di eventi in-store di Enel per dialogare con i cittadini su tematiche di attualità inerenti il mondo dell’energia – svoltosi oggi pomeriggio all’Enel Store di Grosseto, in via Bonghi 13/B, con focus proprio sull’argomento truffe grazie alla partecipazione del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, ha riscosso un ampio successo di partecipazione.

All’iniziativa hanno partecipato cittadini di diverse fasce di età che hanno potuto approfondire la questione delle truffe, con particolare riferimento a quelle telefoniche e digitali legate alle offerte di energia elettrica e gas, con un momento di dialogo e confronto prezioso con il Tenente Colonnello Matteo Orefice, comandante del reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto.

All’incontro sono intervenuti anche Lorenzo Bonciani, responsabile degli Spazi Enel di Toscana e Umbria; Sabrina Borghi, team leader dell’Enel Store grossetano; Francesco Rosseti, referente di Security Enel per la Toscana, con i rappresentanti territoriali relazioni esterne di Enel Group.

L’incontro

Il Tenente Colonnello Orefice ha illustrato tutte le modalità di truffe telefoniche, fornendo i dettagli dei tentativi di ingaggio ingannevole nonché le raccomandazioni per tutelarsi e segnalare i casi di cui si è potenziali vittime.

Nel settore energetico, infatti, negli ultimi anni si è registrato un costante incremento dei tentativi di truffa attraverso il cosiddetto spoofing, che altera il numero del chiamante facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che Enel si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’analisi degli sms truffa, delle mail di phishing e della finta assistenza tecnica. Per ogni ulteriore informazione, anche relativa al pericolo truffe, i cittadini possono sempre recarsi all’Enel Store di Grosseto e trovare risposte a tutte le domande. Dal 1° dicembre 2025, peraltro, Enel ha introdotto il numero unico telefonico a tre cifre: 140. Le chiamate sono gratuite, sia da rete fissa che da rete mobile, e garantiscono l’accessibilità al servizio a tutti i cittadini e consumatori senza alcun onere, proprio per assicurare un canale di contatto immediato e tutelare i clienti dal “rischio truffe”.

L’evento si inserisce nel nuovo concept dell’innovativo Enel Store di Grosseto, che non vuol essere un semplice punto vendita, ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini che cercano informazioni e soluzioni energetiche efficienti e personalizzate. L’Enel Store di Grosseto, che si aggiunge agli Spazi Enel Partner distribuiti sul territorio cittadino provinciale, è aperto con orario continuato dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 15.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.