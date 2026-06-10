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Contributi affitto 2026: aperto il bando per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione

Domande fino al 10 luglio 2026 per i residenti nei Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano

di Redazione
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Grosseto. L’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2026. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 13.00 di venerdì 10 luglio 2026.

L’intervento è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano che siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo e in possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla normativa regionale e dal bando.

Possono accedere al contributo i nuclei familiari con un valore Ise non superiore a 32.724,49 euro e rientranti nelle fasce individuate dal bando in base all’incidenza del canone di affitto sul reddito.

Le domande

Le domande potranno essere presentate mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, tramite raccomandata, Pec oppure posta elettronica ordinaria. La modulistica è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora e sui siti istituzionali dei Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano.

Per partecipare è necessario allegare la documentazione richiesta dal bando, tra cui attestazione Isee in corso di validità, contratto di locazione regolarmente registrato e documento di identità.

Per informazioni e per consultare il testo completo del bando è possibile rivolgersi al Servizio sociale dell’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora.

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