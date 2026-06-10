Istituto Falusi, Mazzocco: “Assumere infermieri per mantenere il controllo sanitario”

Massa Marittima (Grosseto). Paolo Mazzocco, consigliere comunale dì opposizione, interviene sull’ipotesi di esternalizzazione dell’ultimo nucleo rimasto a gestione pubblica dell’istituto Falusi di Massa Marittima.

“C’è anche la questione del personale infermieristico, su cui è intervenuto anche il sindacato Uil – spiega Mazzocco -. Facciamo una semplice riflessione insieme: l’istituto Falusi è sempre stato gestito in forma pubblica. I dipendenti, e con loro tutti i servizi, erano interamente in forma pubblica. Poi solo pochi anni fa, e un po’ come sta succedendo anche per la sanità, i servizi sono stati esternalizzati ai privati, poi anche pezzi dell’istituto (i nuclei), tre su quattro per la precisione. Ora si parla di esternalizzare anche l’ultimo rimasto”.

“Ed eccoci alla riflessione. Mantenere almeno la direzione infermieristica con infermieri assunti dall’istituto in proprio, come è sempre stato, garantirebbe una continuità metodologica e professionale che ha fatto dell’istituto stesso un fiore all’occhiello del nostro Paese. Consentirebbe, insieme alla direzione amministrativa, di avere sempre il controllo diretto e puntuale sulle attività interne socio sanitarie – termina Mazzocco -. In questo senso sono pienamente d’accordo con la Uil, che proprio ieri è intervenuta sulla questione proponendo un piano di assunzioni di infermieri per poter garantire e mantenere il controllo sanitario direttamente da parte della struttura”.