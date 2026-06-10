“Music & Wine”: Il flauto dolce e la fisarmonica protagonisti del primo appuntamento

Grosseto. Dopo una stagione invernale che ha fatto sempre registrare il sold-out ad ogni concerto, l’associazione Amici del Quartetto presenta la sessione estiva del 36° festival “Music & Wine”, nel quale la grande musica e i grandi vini (e talvolta anche i cibi) del territorio si incontrano al vertice.

Il fischio di inizio è previsto per sabato 13 giugno alle 21.15, nella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo a Montepescali, con il concerto del duo formato da Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Pietro Pardino alla fisarmonica bajan, con il loro “viaggio tra vecchio e nuovo mondo”. Formazione atipica, ma affascinante, quella dell’insolito duo, che unisce strumenti e repertori apparentemente distanti in una sorprendente fusione dall’incredibile risultato sonoro in un programma assolutamente “cross-over” che spazia dal repertorio barocco di Bach e Telemann fino alla intensa “Ave Maria” di Astor Piazzolla, passando attraverso la musica rinascimentale, Grieg, Granados e le Danze rumene di Bartok con l’intento di rompere assolutamente, in nome dell’arte dei suoni, tutti quegli steccati storici e stilistici nei quali spesso la musica colta resta intrappolata.

I musicisti

Ci pensano due musicisti del calibro di Matteoli e Pardino: il primo, diplomato in flauto barocco, violoncello e musica da camera al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e laureato in musicologia, è il docente di musica antica del Conservatorio “O. Respighi” di Latina, oltre a svolgere un’incredibile attività musicale in Europa e negli Stati Uniti.

Il secondo, classe 1991, laureato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Catanzaro) ha ottenuto anche il diploma di virtuosismo nella classe del maestro I. Sverko in Croazia. Svolge intensa attività musicale ed è docente di ruolo nelle scuole ad indirizzo musicale.

L’ingresso allo spettacolo, come tutti quelli del festival (ad eccezione dell’evento del 25 luglio che comprende anche la cena) è gratuito e senza prenotazione.

Tutto il programma completo del festival è consultabile sul sito www.musicwinefestival.it ed ulteriori informazioni possono essere richieste agli Amici del Quartetto sia via Whatsapp (al numero 333.9905662) sia tramite e-mail (amiquart@gmail.com).