“Yes”: al via il primo percorso di incubazione imprenditoriale per persone con disabilità

Grosseto. Un programma di sei mesi tra formazione, mentoring e validazione per trasformare idee in progetti concreti e rafforzare autonomia, competenze e visione imprenditoriale.

Ladi annuncia il lancio di “Yes!”, il nuovo percorso di incubazione rivolto a persone con disabilità che vogliono mettere alla prova un’idea di impresa in modo serio, strutturato e accompagnato.

Il progetto

Il progetto nasce con un obiettivo preciso: offrire a aspiranti founder uno spazio in cui lavorare sulla propria idea con metodo, confronto e strumenti concreti secondo le proprie necessità. Non un’iniziativa simbolica, ma un’esperienza costruita per aiutare le persone a comprendere meglio un bisogno reale, testare una possibile risposta, chiarire il proprio posizionamento e prendere decisioni più solide sul proprio futuro professionale.

L’incubatore si sviluppa nell’arco di sei mesi e prevede workshop tematici realizzati da alcuni imprenditori e visionari del panorama nazionale, mentoring individuale, momenti di confronto, un Demo day conclusivo per presentare le idee e totalmente equity free. Durante il programma, i partecipanti lavoreranno sulla definizione del problema, sulla proposta di valore, sulla verifica con potenziali clienti o utenti, sulla sostenibilità economica e sulla costruzione dei prossimi passi.

L’impostazione scelta da “Ladi” è unica, infatti il risultato finale non coincide necessariamente con la costituzione immediata di un’impresa. In alcuni casi il lavoro svolto potrà portare alla nascita di un’attività, in altri a una fase successiva di sviluppo, in altri ancora a una ridefinizione consapevole della direzione da prendere. In ogni caso, il programma punta a lasciare competenze forti, maggiore autonomia e strumenti utili anche oltre il singolo progetto.

“’Yes!’ è quello che mancava nel mercato e con l’incubatore vogliamo cambiare il paradigma imprenditoriale italiano, le persone con disabilità non devono essere considerate destinatarie passive di opportunità pensate da altri, ma protagoniste di percorsi di crescita, lavoro e impresa. L’imprenditorialità, se affrontata con metodo, modalità e con gli strumenti giusti, può diventare uno spazio reale di autodeterminazione, innovazione e costruzione di futuro”, spiega Alessandro Cataldo (nella foto), presidente @Libera associazione disabili imprenditori Aps.

Il programma è rivolto a persone con disabilità, indipendentemente dalla condizione specifica, che desiderano sviluppare un’idea imprenditoriale, sia individualmente sia in team. È pensato per chi parte da un’intuizione ancora iniziale, ma anche per chi ha già mosso i primi passi e sente il bisogno di dare più ordine, solidità e direzione al proprio progetto.

Accanto alle attività riservate ai partecipanti selezionati, “Yes!” by Ladi prevede anche alcuni appuntamenti aperti alla community e all’esterno, pensati come occasioni di approfondimento e posizionamento pubblico sui temi del lavoro, dell’innovazione e della cultura imprenditoriale inclusiva.

Le candidature per “Yes!” aprono oggi, 10 giugno, e si chiudono il 16 agosto 2026. Tutte le informazioni sul programma e sulle modalità di candidatura sono disponibili su www.yesbyladi.org.

“Con questo lancio, Ladi rafforza il proprio impegno nel promuovere percorsi in cui accessibilità e innovazione camminano insieme, mettendo al centro lavoro, autodeterminazione e possibilità concrete di attivazione professionale”, aggiunge Davide Rizzo, vice presidente di @Libera associazione disabili imprenditori Aps.

“Yes!” può già contare sull’adesione di InnovUp, in qualità di supporter del progetto, e di StartupBusiness, come media partner.

Chi è la Libera Associazione disabili imprenditori

La Libera associazione disabili imprenditori Aps (Ladi Aos) è un’associazione nata nel 2025. Promuove la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita lavorativa e sociale attraverso formazione, consulenza, workshop aziendali, networking e percorsi di autoimpiego. La Libera associazione disabili imprenditori si ispira al modello sociale della disabilità e lavora per abbattere le barriere e valorizzare le competenze di ogni persona.

Trasparenza

La Libera associazione disabili imprenditori opera nel rispetto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Sul sito sono visibili statuto e atto costitutivo.