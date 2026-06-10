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Promozione turistica e sugli eventi: nelle frazioni balneari arriva l’Info Point itinerante

di Redazione
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Grosseto. Da luglio a settembre arriva sul litorale grossetano l’Info Point itinerante dedicato alla promozione turistica e agli eventi della Grande Estate.

Il servizio sarà presente tra Marina di Grosseto e Principina a Mare per offrire informazioni su manifestazioni, spettacoli, iniziative culturali e opportunità del territorio.

“Vogliamo essere sempre più vicini a cittadini e visitatori – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna portando le informazioni direttamente nei luoghi più frequentati della nostra costa. L’Info Point itinerante rappresenta uno strumento concreto per valorizzare il territorio, promuovere gli eventi della Grande Estate e offrire un servizio utile e immediato a chi sceglie il nostro litorale”.

Soddisfatto anche l’assessore al turismo Riccardo Megale: L’obiettivo è garantire un’accoglienza sempre più qualificata e diffusa. Attraverso questa postazione mobile sarà possibile conoscere in tempo reale il ricco calendario di eventi estivi e scoprire le tante opportunità che Marina e Principina offrono durante tutta la stagione turistica”.

L’iniziativa accompagnerà l’intera estate, contribuendo a rendere ancora più accessibili informazioni, appuntamenti e servizi dedicati a residenti e ospiti del territorio.

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