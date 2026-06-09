Teatro e letture sulla Resistenza: l’Anpi celebra la Festa del tesseramento

Grosseto. Giovedì 11 giugno, alle 17.00, sulle Mura medicee (sul Bastione Mulino a Vento, al Cinghialino), la sezione dell’Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto organizza la Festa del tesseramento.

“La giornata è dedicata alla resistenza dei popoli, ma è anche l’occasione per ritrovarsi anche in un momento conviviale ed assistere ad un breve spettacolo teatrale, ‘S’ha a dì d’anda’, storie di donne e resistenza in Toscana, intervallato da alcune letture del Coordinamento Donne della sezione ‘Licena Rosi Boschi”’ dedicate appunto ai movimenti di lotta e di resistenza per l’autodeterminazione e i diritti civili dei popoli che in questo periodo storico in varie parti del mondo stanno dimostrando la loro resistenza a guerre, genocidi, soprusi, continua lesione dei diritti umani – si legge in una nota dell’Anpi di Grosseto -. Invitiamo, pertanto, tutta la cittadinanza a partecipare, ad iscriversi od a rinnovare la tessera d’iscrizione all’Anpi, associazione che si batte da 80 anni per la difesa e l’attuazione completa della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza antifascista”.

Al termine ci sarà una apericena, presso il bar del Bastione, al costo di 15.00 euro; è richiesta la prenotazione ai numeri di telefono 345.9739562 o 335.8134539.