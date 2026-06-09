Cinema, incontri e valorizzazione delle Mura: Chiasso Cult inaugura l’estate 2026 al Molino Hub

Grosseto. L’associazione Chiasso Cult apre la stagione estiva 2026 del cinema all’aperto con due appuntamenti speciali che uniscono cultura, spettacolo e partecipazione nella suggestiva cornice del Molino Hub, spazio multiculturale animato da Clan e Kansassiti Aps negli ambienti concessi dall’Istituzione Le Mura, che anche quest’anno sostiene la realizzazione di attività culturali finalizzate alla valorizzazione delle storiche Mura medicee di Grosseto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rigenerazione culturale di uno degli spazi più affascinanti della città, con l’obiettivo di restituire vitalità e centralità a un luogo di grande valore storico attraverso eventi, incontri e momenti di aggregazione aperti a tutta la cittadinanza.

Il programma

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno e sarà dedicato agli anni Novanta, con la prima delle tre serate curate dal ramo Chiasso Pop, riservate all’indimenticabile Robin Williams. Alle 18.30 lo scrittore Matteo Marino presenterà il suo libro “Film Pop Anni 90”, un viaggio attraverso il cinema che ha segnato una generazione. A seguire, il pubblico potrà partecipare a un divertente quiz a tema anni Novanta, prima della proiezione di “Jumanji”, prevista alle 21.45. Tra la presentazione del libro ed il quiz sarà possibile cenare al Comix cafè, con un menù dedicato alla serata.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 20 giugno e vedrà la partecipazione del regista pluripremiato Paolo Strippoli, tra le voci più interessanti del nuovo cinema di genere italiano. Il regista presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro, “La valle dei sorrisi”, e prenderà parte a un incontro dedicato al film. L’evento rappresenterà inoltre il lancio ufficiale della seconda edizione di “Darkside Maremma”, il festival di cortometraggi horror e thriller in programma il 18, 19 e 20 settembre. A moderare la conversazione con il regista sarà il critico cinematografico e autore televisivo Marco Giusti.

Le iniziative confermano la volontà delle associazioni del territorio di promuovere una proposta culturale accessibile, inclusiva e di qualità, capace di valorizzare il patrimonio storico cittadino attraverso la partecipazione attiva della comunità.

L’accesso alle serate è gratuito previa sottoscrizione della tessera associativa 2026 di Clan o Kansassiti Aps, che potrà essere effettuata direttamente in loco al costo di 5 euro.

Con questa nuova stagione, Chiasso Cult rinnova il proprio impegno nel trasformare le Mura medicee in uno spazio sempre più vivo, aperto e partecipato, dove il cinema e la cultura diventano strumenti di incontro, dialogo e valorizzazione del territorio.

Informazioni e aggiornamenti: canali social di Chiasso Cult, Chiasso Pop, Clan e Kansassiti Aps o e-mail info@collettivoclan.it