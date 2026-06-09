Presentazione del Quaderno del Polo Universitario nel ricordo di Fausto Corsi

Grosseto – L’11 giugno alle 15:30 verranno presentati, alla Fondazione Polo Universitario Grossetano, gli atti della Giornata di Studio dal titolo “La disseminazione delle conoscenze scientifiche nella Toscana meridionale tra ricerca e conservazione della natura“, che si è tenuta lo scorso 6 febbraio, nel decennale dalla scomparsa di Fausto Corsi, dottore forestale, docente presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Grosseto e divulgatore scientifico.

Il convegno ha avuto come relatori studiosi dei tre atenei toscani ed importanti scienziati, che hanno presentato i risultati delle ricerche effettuate nelle province di Grosseto e Siena; le loro relazioni costituiscono il Quaderno della Fondazione Polo Universitario Grossetano, la cui presentazione sarà arricchita da ulteriori contributi scientifici a cura di Donatella Ciofani, Pietro Giovacchini, Claudio Leonzio, Corrado Battisti, Paola Agnelli, Lorenzo Moncini, Letizia Marsili ed Emiliano Mori.

Il Quaderno della Fondazione Polo Universitario Grossetano sarà disponibile in pdf sul sito ed in forma cartacea per chi interverrà alla presentazione.

Fausto Corsi

Fausto Corsi fu docente, divulgatore e ricercatore; laureato in Scienze Forestali, si interessava alle diverse branche delle scienze naturali, dalla zoologia, e in particolare all’ornitologia, alla botanica, specificamente alle orchidee spontanee. Visse a Grosseto dagli anni ’80; la sua figura professionale si era distinta tra i docenti dell’Istituto Tecnico Agrario, dove ha insegnato Scienze Naturali sino ai primi anni 2000. Fu molto amato dai suoi studenti, che avvicinava con entusiasmo all’ambiente naturale. Il prof. Corsi collaborò per la difesa e la conservazione degli ambienti naturali costieri e contribuì attivamente alla nascita dell’Oasi WWF “Le Marze” nei pressi della Diaccia Botrona, di cui curò il primo progetto di recupero ambientale. Fu autore di numerosi articoli e libri a tema zoologico, nonchè promotore sin dagli anni 90′ dei primi studi sull’occhione (Burhinus oedicnemus) in provincia di Grosseto; notevole la raccolta di migliaia di informazioni derivanti dalle sue letture di anelli di fenicottero (Phoenicopterus roseus). Fu componente del Consiglio Direttivo del Parco Regionale della Maremma dal 1995 al 1999. Impegnato nell’associazionismo prima nel WWF Siena, poi nel neonato Centro Ornitologico Toscano, quindi fondatore nel 2004, e poi vice presidente del Gruppo Ornitologico Maremmano – Studi Naturalistici “A. Ademollo”. Nell’ultimo periodo si era dedicato in particolare alla battaglia per la difesa della pineta costiera di Marina di Grosseto, un ambiente di cui aveva una conoscenza profonda ed al quale era intimamente legato.

Organizzatori del convegno sono stati la Fondazione Polo Universitario Grossetano, l’Istituto di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena e la Fondazione Lorena. Partner del progetto sono stati: Rotary Club Grosseto, Associazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi”, Ordine Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Grosseto, Collegio Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Grosseto, Gruppo Ornitologico Maremmano – Studi Naturalistici “Alfonso Ademollo”, Parco Regionale della Maremma, Ordine dei Biologi della Toscana e dell’Umbria. I contributori esterni sono stati a cura di: Associazione Alcedo, Banca Tema, Cooperativa Le Orme, Cooperativa Maremmagica, Cooperativa Silva.