Raccolta dei rifiuti, al via la riorganizzazione: due incontri pubblici per illustrare le novità

Castell’Azzara (Grosseto). Sarà operativo a partire dal prossimo 29 giugno il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Castell’Azzara, in attuazione del piano di riorganizzazione progettato dall’amministrazione comunale, dal gestore Sei Toscana e dall’Ato Toscana Sud.

Le novità

La riorganizzazione introduce alcune novità, pensate per accrescere quantità e qualità della raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano, con il territorio comunale che sarà suddiviso in due diverse zone.

Per i residenti del centro storico e di alcune aree limitrofe, continuerà a essere attiva la raccolta porta a porta, con un nuovo calendario e nuove modalità di conferimento dei rifiuti. Gli utenti dovranno ritirare il nuovo kit per la raccolta e il materiale con tutte le informazioni utili.

La consegna avverrà nella sala consiliare del municipio, a partire da giovedì 11 e fino a sabato 27 giugno, il giovedì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Nel resto del territorio, invece, sarà dismessa la raccolta porta a porta, con l’installazione di nuove postazioni di raccolta stradale complete per tutte e cinque le frazioni di rifiuto (vetro, multimateriale leggero, carta e cartone, organico e indifferenziato).

Tutti i dettagli del piano di riorganizzazione verranno comunque illustrati nel corso di due incontri pubblici, già fissati per lunedì 22 giugno alle 18.00, a Selvena, nella Casa del Minatore, e martedì 23 giugno alle 18.00, a Castell’Azzara, presso nella sala dell’ex cinema.

Per maggiori informazioni, sono sempre a disposizione il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il numero verde 800.127.484.