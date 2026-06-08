Incendio sul tetto di una casa: pannelli fotovoltaici in fiamme

Grosseto. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti questa mattina nel comune di Roccastrada per l’incendio di un impianto fotovoltaico ad uso domestico installato sulla copertura di un’abitazione monofamiliare.

Giunta sul posto, la squadra ha provveduto alla disattivazione dell’impianto e al successivo spegnimento dei pannelli coinvolti dall’incendio. Per le operazioni di soccorso si è reso necessario l’impiego dell’autoscala.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.