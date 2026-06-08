“La giustizia spiegata a mia nonna”: un incontro per raccontare il processo sul mostro di Firenze

Roccastrada (Grosseto). L’avvocato Mimmo Fiorani racconta la vicenda del mostro di Firenze e, in particolare, il processo a Pietro Pacciani: indagini, testimonianze, colpi di scena e decisioni dei giudici in uno dei casi giudiziari più discussi d’Italia.

Un racconto semplice e diretto, nello stile de “La giustizia spiegata a mia nonna”, ovvero una serie di incontri che ripercorrono e spiegano i più celebri casi di cronaca nera degli ultimi anni.

È stato proprio l’avvocato Fiorani a ideare il format che vuole spiegare «in maniera chiara e semplice, come se lo facessi a mia nonna, la giustizia. Ogni volta racconto un caso di cronaca famoso e spiego perché determinate cose accadono».

L’iniziativa è in programma domenica 14 giugno, al castello di Montemassi, ed inizierà con un aperitivo dalle 19.30 per poi proseguire alle 21 con l’incontro con l’avvocato Fiorani.

I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, o inviando messaggio Whatsapp al numero 371.6925467, entro giovedì 11 giugno.

Il biglietto è comprensivo di aperitivo, al costo di 12 euro; riduzione per i soci Arci al costo di 10 euro.

L’evento è realizzato dall’Arci di Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada.