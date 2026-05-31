Scuola media, Forza Italia: “Piazzale non ancora asfaltato a due anni dall’inaugurazione”

Santa Fiora (Grosseto). “Una situazione vergognosa nel bel mezzo del paese: dopo due anni dalla sua inaugurazione mutilata, dopo 12 anni di lavori, milioni di euro spesi e proclami elettorali, ancora non è del tutto fruibile l’edificio delle scuole medie di Santa Fiora”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Riccardo Ciaffarafà, segretario di Forza Italia Amiata.

“Infatti, tutto il piazzale circostante è solo imbrecciato e lasciato lì alle buche e alle pozze che il tempo provoca: nell’assoluto silenzio di una popolazione santafiorese ormai abituata e rassegnata ad un’amministrazione comunale che punta tutto sul marketing e niente sui servizi veri e concreti per i cittadini – sottolinea la nota –. Non so se il sindaco vorrebbe che tutti comprassimo una Jeep 4X4 per andare a prendere i figli a scuola: perché quella ci vuole. Sembra andare bene tutto così: nonostante tutti si lamentino delle tasse comunali, fra le più alte della provincia, e dei servizi mancanti e tagliati in questo comune, dal medico di base alle prestazioni sanitarie. E’ bene ricordare che questo Comune incassa milioni di euro di compensanzioni ambientali da parte di Enel ogni anno e che risulta, in percentuale, fra i Comuni più ricchi d’Italia in base alle entrate e alla popolazione residente dai dati Istat e Anci”.

“Eppure in due anni non sono riusciti ad asfaltare un piazzale delle scuole medie, obbligando i genitori ed i mezzi scolastici ad essere nel polverone e degrado totale per andare a prendere a scuola i ragazzi – termina Ciaffarafà -. Siamo a fine anno scolastico, l’ennesimo, e diciamo già a sindaco e Giunta che il 15 settembre la scuola inizia nuovamente anche a Santa Fiora: così togliamo la scusa della mancanza di tempo per attivare all’inizio della scuola il servizio mensa anche per le scuole elementari e asilo e per asfaltare un piazzale nel centro del paese”.