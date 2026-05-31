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La storia d’amore tra Romain Gary e Jean Seberg: se ne parla in una conferenza alla Chelliana

L'iniziativa è in programma mercoledì 3 giugno

di Redazione
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Grosseto. Mercoledì 3 giugno, alle 17.00, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana, Michela Vannucci terrà una conferenza dal titolo “Luce e abisso, la storia d’amore tra Romain Gary e Jean Seberg”.

L’incontro, presentato da Fulvia Perillo e Letizia Stammati, si inserisce nel percorso “Amori d’autore”, organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

Saranno in esposizione opere della pittrice Fiorella Bartolini.

La conferenza

Romain Gary e Jean Seberg, coppia leggendaria di Parigi, furono legati da un amore intenso, ma travagliato, che li vide attraversare separazioni, malattie e disinganni, fino al suicidio di entrambi a un anno di distanza l’uno dall’altro, nel 1979 (Jean) e nel 1980 (Romain). Verrà quindi esplorata la tragica e complessa relazione tra l’autore e l’attrice, tra cinema e vita, con un focus sui loro tormenti e sulla loro passione.

Romain Gary, pseudonimo di Roman Kacew, è stato uno scrittore, aviatore, diplomatico e sceneggiatore francese di origine lituana, nato a Vilnius nel 1914 e morto a Parigi nel 1980. È famoso per la sua carriera da scrittore, l’unico ad aver vinto due volte il prestigioso Premio Goncourt, con “Le radici del cielo” nel 1956 e con “La vita davanti a sé” nel 1975 (usando in questo caso lo pseudonimo di Émile Ajar). Il  suo percorso fu segnato anche dal coinvolgimento nella Resistenza francese e da una carriera diplomatica che lo portò a vivere in diversi paesi.

Jean Seberg, nata a Marshalltown nel 1938 e morta a Parigi nel 1979, è stata un’attrice cinematografica statunitense nota per aver partecipato al movimento della Nouvelle Vague e in particolare per il suo ruolo in “Fino all’ultimo respiro”. Ottenne grandi successi professionali, ma  fu angosciata da profondi problemi personali, tra cui depressione, matrimoni falliti e la persecuzione da parte dell’Fbi per il suo sostegno ai movimenti antirazzisti americani.

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