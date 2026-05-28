Turismo, Scarlino nel Cuore: “Stagione al via tra rincari e incuria, erba alta e degrado”

Scarlino (Grosseto). “L’avvio della stagione turistica a Scarlino porta con sé un carico di criticità che sta sollevando il forte malcontento della comunità”. Maciej Vella, coordinatore di Scarlino nel Cuore, interviene per segnalare “una situazione di diffusa trascuratezza”, facendosi portavoce delle lamentele di residenti e operatori.

“In queste ultime settimane ci sono arrivate moltissime segnalazioni dai cittadini, accompagnate da decine di fotografie che documentano in modo inequivocabile le carenze del nostro territorio – dichiara Vella -. Le persone sono esasperate. A preoccupare maggiormente è lo stato di evidente abbandono in cui versano non solo le aree turistiche nevralgiche, ma l’intero perimetro comunale”.

Il focus di Scarlino nel Cuore si concentra in particolar modo sulla totale assenza di decoro e manutenzione del verde: “Il Casello idraulico del Puntone è l’emblema di questa incuria: circondato dall’erba alta e lasciato a se stesso, rappresenta un biglietto da visita pessimo – spiega Vella -. Stesso scenario desolante si registra per gli accessi al Padule di Scarlino, aree di grandissimo pregio naturalistico oggi prive delle manutenzioni basilari. Ma il problema è generalizzato: ci segnalano erba alta e degrado anche nelle altre frazioni e nel resto del territorio. Intere zone sembrano essere state completamente dimenticate dalla programmazione comunale in questo avvio di stagione”.

A questo si aggiunge il problema della viabilità e della sicurezza legato ai lavori pubblici. “C’è poi la questione della pista ciclabile, con il tratto verso il Puntone – prosegue il coordinatore -. Manca un coordinamento con la Provincia, manca la comunicazione e, soprattutto, manca un’adeguata segnaletica. Lo abbiamo visto con la Tuscany Trail: ciclisti costretti a fare lo slalom tra le transenne del cantiere e le auto. Una situazione di pericolo inaccettabile.”

Il quadro si chiude, per Vella, con il paradosso economico imposto ai cittadini: “A fronte di erba alta ovunque, accessi al Padule trascurati e cantieri fermi, l’amministrazione cosa fa? Raddoppia clamorosamente le tariffe dei parcheggi per i residenti, portandole da 30 a 70 centesimi l’ora”.

“Chiediamo un intervento immediato – conclude Vella –. La Giunta deve far ripartire subito il taglio dell’erba in tutte le frazioni, riprendere in mano le manutenzioni del Casello e del Padule, sollecitare la Provincia sui cantieri e rivedere i rincari sui posteggi. I cittadini e i turisti meritano rispetto”.