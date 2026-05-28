Censimento della popolazione: il Comune cerca rilevatori esterni

Grosseto. È stato pubblicato dal Comune di Grosseto l’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore esterno nell’ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 promosso da Istat.

La graduatoria avrà validità biennale e sarà utilizzata per l’assegnazione degli incarichi necessari allo svolgimento delle attività censuarie sul territorio comunale.

L’attività dei rilevatori consisterà nella raccolta delle informazioni tramite interviste alle famiglie coinvolte nel censimento e nella successiva trasmissione dei dati secondo le modalità stabilite da Istat e dall’Ufficio comunale di censimento.

Per partecipare alla selezione è necessario avere almeno 18 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, una buona conoscenza della lingua italiana e adeguate competenze informatiche nell’utilizzo di pc, tablet, internet e posta elettronica. Costituiranno inoltre titolo valutabile il possesso di lauree universitarie, della certificazione Icdl e precedenti esperienze in rilevazioni statistiche Istat.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 14 giugno 2026 mediante consegna a mano, raccomandata A/R oppure tramite Pec, utilizzando esclusivamente il modulo allegato all’avviso pubblico. Alla domanda dovranno essere allegati un documento di identità in corso di validità e il curriculum vitae.

La selezione avverrà esclusivamente per titoli culturali ed esperienziali. La graduatoria finale sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Grosseto nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Per l’avviso completo e il modulo, guardare al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/selezioni/avviso-di-selezione-pubblica-per-soli-titoli-finalizzata-alla-costituzione-di-una-graduatoria-funzionale-al-conferimento-di-incarichi-di-rilevatore-esterno-per-il-censimento-permanente-della-popola/