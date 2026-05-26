Nuova viabilità e riqualificazione urbana: in fase di conclusione i lavori nella frazione

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano prosegue il percorso di rinnovamento urbanistico del territorio con il completamento dei lavori legati al comparto D2 di Bagno di Gavorrano, primo esempio concreto della nuova visione urbanistica delineata dal piano strutturale e dal piano operativo comunale.

L’intervento nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di coniugare la tutela del patrimonio urbano e rurale con uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, puntando in particolare al miglioramento della qualità architettonica e urbanistica dei centri abitati.

Bagno di Gavorrano, la frazione più popolosa del Comune, negli ultimi decenni ha vissuto una forte espansione urbanistica che ha reso necessaria una riorganizzazione complessiva degli spazi e delle infrastrutture, soprattutto dal punto di vista della viabilità e della sicurezza.

Il programma complesso di riqualificazione insediativa ha interessato la zona centrale del paese, trasformando un’area agricola inutilizzata in un nuovo comparto urbano che comprende un edificio commerciale, una nuova strada, parcheggi pubblici, una piazza verde e un sistema di opere di urbanizzazione.

La nuova viabilità

L’aspetto più significativo dell’intervento riguarda però il nuovo assetto viario condiviso tra amministrazione comunale e soggetto attuatore, che interesserà la parte più strategica del centro abitato.

Il traffico, che oggi converge sull’incrocio regolato dal semaforo, verrà infatti distribuito su due direttrici principali: chi proviene dall’entroterra sarà indirizzato verso via Berlinguer, via Gramsci e via Fratelli Bandiera, mentre chi arriva da ovest utilizzerà via Guido Rossa e via Mameli. Rimarrà invariato il doppio senso di marcia di via Marconi, mentre un tratto di via Fratelli Cervi diventerà a senso unico, con l’obiettivo di rendere la strada più sicura per pedoni e ciclisti.

Il progetto prevede inoltre l’estensione del limite di velocità a 30 chilometri orari su tutto il centro abitato e l’installazione di un nuovo semaforo tra via Berlinguer e via Marconi.

A completamento dell’opera è stata realizzata anche una rete di percorsi ciclopedonali che collegherà diverse zone del paese, incentivando la mobilità lenta e migliorando la connessione tra gli spazi urbani.

«Questo intervento rappresenta un cambiamento importante per Bagno di Gavorrano e per l’intero territorio comunale – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri –. Non si tratta soltanto della realizzazione di nuove opere, ma di una nuova visione nel modo di progettare e vivere il paese, mettendo al centro sicurezza, qualità urbana e sostenibilità. Pur consapevoli che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento, soprattutto rispetto alla nuova viabilità, siamo convinti che questo nuovo assetto porterà benefici concreti alla vita quotidiana dei cittadini, rendendo Bagno di Gavorrano più funzionale, più sicura e più vivibile».