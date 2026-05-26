Nuova Casa di comunità: se ne parla in un incontro di Cna Pensionati

Grosseto. Cos’è, come funziona e quali servizi eroga una Casa di comunità? Per rispondere a queste domande e creare un’occasione di informazione e confronto con la cittadinanza, Cna Pensionati Grosseto ha organizzato, per mercoledì 27 maggio, un incontro dal titolo “La nuova Casa di comunità di Castel del Piano”.

L’appuntamento è alle 16.30 a Palazzo Nerucci, in piazza Colonna 1, nel borgo amiatino. Attraverso il contributo delle istituzioni e di esperti del settore, si entrerà nel dettaglio della nuova struttura, che cambia l’organizzazione territoriale della sanità.

“Come associazione dei pensionati – dichiara Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati Grosseto – sentiamo il dovere di approfondire tematiche di interesse per i nostri iscritti attraverso occasioni di conoscenza e confronto. Dare informazioni chiare su come accedere ai servizi sanitari e su quali prestazioni si possano effettivamente ricevere nella Casa di comunità pensiamo sia utile per fare chiarezza e fugare, perché no, qualche preoccupazione. Ringrazio fin da ora il sindaco del Comune di Castel del Piano e i professionisti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est per essersi resi disponibili a partecipare”.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati Grosseto, e dall’introduzione di Maurizio Pellegrini, referente zonale Cna Pensionati Grosseto. A seguire interverranno Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano e vicepresidente di Coeso Società della Salute Grosseto, Andrea Serafini, della direzione medica di presidio ospedaliero Area grossetana, Luigi Quattrucci, geriatra-gerontologo e responsabile dell’unità funzionale Cure primarie Colline Metallifere e Amiata grossetana, Lucia Nicoletti, responsabile infermieristica Amiata grossetana e coordinatrice infermieristica di Cure intermedie, e Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto.

La conferenza è a ingresso libero e gratuito. Per informazioni: www.cnagrosseto.it