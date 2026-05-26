Festa del maggio alla Rsa: merenda, canti e riconoscimento agli artisti delle “Finestre d’autore”

Orbetello (Grosseto). La Rsa Costa d’Argento festeggia come ogni anno il maggio.

Mercoledì 27 maggio, alle 15.30, la residenza gestita dalla cooperativa Uscita di Sicurezza ospiterà la tradizionale Festa del maggio, un pomeriggio di condivisione con merenda e canti dal vivo a cura del gruppo “I cantori dei tempi passati”.

Quest’anno la festa sarà anche l’occasione per consegnare un riconoscimento agli artisti che hanno collaborato alla realizzazione delle oltre cento “Finestre d’autore” nell’ambito dei laboratori di animazione organizzati durante tutto l’anno all’interno della residenza: in occasione delle Feste del Maggio, organizzate dal Comune di Orbetello in collaborazione con la pro loco lagunare, ogni anno la struttura dà il proprio contributo con oggetti realizzati nei laboratori che vengono esposti nelle vetrine degli esercenti del territorio.

Le opere degli artisti

Le opere realizzate in questo caso, oltre cento piccoli scorci paesaggistici incorniciati da finestre di cartone decorate a tema primaverile dai residenti della struttura, sono state realizzate da: Elisa Andreuccetti, Maurizio Andreuccetti, Lucia Avallone, Susanna Cantore, Gianni Capitani, Thomas Fulda, Claudia Innocenti, Claudio Piro e il piccolo Filippo, di soli 6 anni. Tutte persone legate alla Rsa Costa d’Argento perché familiari di residenti o soci lavoratori della cooperativa Uscita di Sicurezza. Quello che emerge è un universo ricco di colori e forme, dove protagonista è Orbetello, la laguna, la flora e la fauna tipiche di questo meraviglioso angolo della Toscana meridionale. Le opere resteranno esposte per tutto il periodo dei festeggiamenti nelle vetrine delle attività commerciali orbetellane, trasformando la città in una piccola galleria diffusa.

“Chi vive la Rsa Costa d’Argento ha deciso, quest’anno, di contribuire regalando visioni – dichiara Anna Lo Bello, direttrice della struttura –. Un modo non solo per contribuire, come sempre, alle celebrazioni del mese di maggio, ma anche per offrire punti di vista inediti sulla bellezza del territorio”.

La Festa del maggio, oltre ai familiari degli ospiti, è aperta a tutta la cittadinanza. Sarà quindi un’occasione per condividere un momento di serenità con i residenti della struttura, ma anche per visitare e conoscere da vicino la Rsa Costa d’Argento e le attività che quotidianamente la animano.

Sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale e saranno presenti i responsabili della cooperativa Uscita di Sicurezza.