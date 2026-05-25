Furgone investe una bambina: trasportata al Meyer con l’elisoccorso

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente a Casetta Civinini, nei pressi di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 11, un furgone ha investito una bambina durante una manovra.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Follonica, e l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica, oltre all’elisoccorso Pegaso 1. La bambina è stata trasportata all’ospedale Meyer in codice 2 dallo stesso elisoccorso.

Sul posto anche le forze dell’ordine.