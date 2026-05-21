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Concerti di Fondazione Grosseto Cultura: Ettore Candela conclude la stagione musicale

L'iniziativa è in programma sabato 23 maggio

di Redazione
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Grosseto. Sabato 23 maggio, alle 17.00, si conclude la stagione dei concerti di Fondazione Grosseto Cultura all’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Protagonista dell’incontro sarà il docente Ettore Candela con la conferenza “Tosca di Giacomo Puccini: un grido di passione nell’ombra del potere”, un percorso di approfondimento dedicato a una delle opere più celebri e intense del repertorio operistico italiano. L’incontro accompagnerà il pubblico dentro l’universo drammatico della “Tosca”, affrontandone gli aspetti musicali, teatrali e narrativi, tra passioni, conflitti e dinamiche di potere che attraversano l’opera pucciniana.

L’iniziativa è gratuita per i possessori della Grosseto Card. Sarà possibile sottoscrivere la tessera direttamente prima dell’inizio dell’incontro al costo di 5 euro.

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