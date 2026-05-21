Asili nido, ancora posti disponibili per i bambini: riaperte le iscrizioni

Colline Metallifere (Grosseto). Riaprono da venerdì 22 maggio fino al 10 giugno le iscrizioni agli asili nido presenti nel territorio dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere per l’anno educativo 2026/2027 per i bambini che al 31 dicembre 2026 saranno in età compresa tra i 12 e 36 mesi e in regola con le vaccinazioni sanitarie.

A conclusione della prima fase di iscrizioni, infatti, sono risultati ancora disponibili dei posti agli asili nido presenti nel territorio dell’Unione; per questo si è deciso di consentire la riapertura delle domande.

Gli asili nido

Nel territorio dell’Unione sono attivi i seguenti asili nido: Orso Bruno (Massa Marittima), Ciuchino Mandarino (Tatti – Frazione di Massa Marittima), Bruco Verde (Valpiana – Frazione di Massa Marittima), Freccia Azzurra (Roccastrada), Fumacchio (Monterotondo Marittimo). L’iscrizione al servizio che, come detto sarà possibile dal 22 maggio fino al 10 giugno, dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il portale telematico di www.unionecomunicollinemetallifere.it, mediante Spid, nella sezione che si raggiunge attraverso il seguente link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=45&CW=SCUO

Per usufruire dei benefici tariffari è necessario dichiarare il valore Isee (in corso di validità) ed autorizzare l’ufficio a visionarlo mediante l’accesso al portale Inps dedicato.

Accedono di diritto i bambini diversamente abili secondo la Legge104/92, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio sanitario, economico o sociale, attestato dai servizi sociali o sanitari territoriali, che hanno frequentato il nido durante l’anno educativo 2025/26 per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di conferma alla frequenza. Il bando è a disposizione di tutti i cittadini sul sito dell’Unione nella sezione “Asili nido”.

Per coloro che invece hanno fatto domanda nella prima fase di apertura delle domande (tra febbraio e marzo 2026), si informa che è visionabile la graduatoria dei posti già assegnati nella sezione “Asili nido” del sito web dell’Unione al link : https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/servizi/servizio~e3e78307-99bb-4f82-90ea-60bfbeef63ed~.html

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio associato di Pubblica istruzione dell’Unione di Comuni.

Questi sono i contatti :