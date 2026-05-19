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I motociclisti Lions a sostegno della Lilt: donato un lettino per l’ambulatorio medico

di Redazione
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Grosseto. “Gli amici del Bikers Lions Club hanno lasciato un segno significativo del loro ultimo passaggio in Maremma, donando alla sede di Grosseto della Lega Italiana per la lotta contro i tumori un lettino elettriassistito per l’ambulatorio medico”.

Così Renzo Giannoni, presidente della Lilt provinciale, commenta il service dei motociclisti del Lions nei confronti dell’associazione di via De Amicis 1 a Grosseto.

“Ogni volta che visitiamo un territorio – spiega il presidente del Bikers Lions, Franco Fazzi – lo segnamo con una azione concreta a favore della comunità; in questo modo i nostri soci, che provengono dai Club Lions di tutta Italia, possono unire il loro spirito di servizio con il piacere di scoprire strade e borghi del nostro Paese”.

“Per quanto riguarda la Maremma – prosegue Fazzi, in passato abbiamo partecipato alla fornitura di computer per una scuola danneggiata dall’alluvione di Albinia, abbiamo donato un defibrillatore al Museo di Vetulonia e aiutato una coppia di giovani a riaprire la loro attività, distrutta da una bomba d’acqua a Livorno”.

“Voglio aggiungere – spiega Giannoni – che il rapporto di collaborazione tra Lega tumori e Lions Bikers non si conclude qui;  presto  daremo vita ad una giornata dedicata alla cultura della prevenzione oncologica con lo screening del tumore della pelle”.

I motociclisti Lions, sensibili all’importanza della prevenzione e consapevoli dell’importante ruolo svolto dalla Lilt di Grosseto a fianco della sanità pubblica, intendono proseguire il sostegno e la collaborazione, partecipando all’acquisto del materiale elettromedicale per migliorare l’obiettivo delle diagnosi precoci .

Nella foto: la direttrice di Lilt  di Grosseto, Barbara Bricca, e, da sinistra, il presidente del Bikers Lions, Franco Fazzi, il presidente di Lilt, Renzo Giannoni, con i Bikers Maurizio Pieri, Mario Bastreghi, e Sergio Pagliarin.

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