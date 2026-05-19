I motociclisti Lions a sostegno della Lilt: donato un lettino per l’ambulatorio medico

Grosseto. “Gli amici del Bikers Lions Club hanno lasciato un segno significativo del loro ultimo passaggio in Maremma, donando alla sede di Grosseto della Lega Italiana per la lotta contro i tumori un lettino elettriassistito per l’ambulatorio medico”.

Così Renzo Giannoni, presidente della Lilt provinciale, commenta il service dei motociclisti del Lions nei confronti dell’associazione di via De Amicis 1 a Grosseto.

“Ogni volta che visitiamo un territorio – spiega il presidente del Bikers Lions, Franco Fazzi – lo segnamo con una azione concreta a favore della comunità; in questo modo i nostri soci, che provengono dai Club Lions di tutta Italia, possono unire il loro spirito di servizio con il piacere di scoprire strade e borghi del nostro Paese”.

“Per quanto riguarda la Maremma – prosegue Fazzi –, in passato abbiamo partecipato alla fornitura di computer per una scuola danneggiata dall’alluvione di Albinia, abbiamo donato un defibrillatore al Museo di Vetulonia e aiutato una coppia di giovani a riaprire la loro attività, distrutta da una bomba d’acqua a Livorno”.

“Voglio aggiungere – spiega Giannoni – che il rapporto di collaborazione tra Lega tumori e Lions Bikers non si conclude qui; presto daremo vita ad una giornata dedicata alla cultura della prevenzione oncologica con lo screening del tumore della pelle”.

I motociclisti Lions, sensibili all’importanza della prevenzione e consapevoli dell’importante ruolo svolto dalla Lilt di Grosseto a fianco della sanità pubblica, intendono proseguire il sostegno e la collaborazione, partecipando all’acquisto del materiale elettromedicale per migliorare l’obiettivo delle diagnosi precoci .

Nella foto: la direttrice di Lilt di Grosseto, Barbara Bricca, e, da sinistra, il presidente del Bikers Lions, Franco Fazzi, il presidente di Lilt, Renzo Giannoni, con i Bikers Maurizio Pieri, Mario Bastreghi, e Sergio Pagliarin.