“Follonica Città Futura”: il Kiwanis premia gli studenti vincitori del concorso

Follonica (Grosseto). Il Kiwanis Club Follonica, dopo l’organizzazione del premio letterario internazionale di poesia “La Sorgente di Castalia”, ha organizzato un altro progetto in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” di Follonica, denominato “Follonica Città Futura”, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Nel progetto, gli studenti della scuola, ed in particolare delle classi II A e le III A, C, D, E, sono andati in giro per Follonica ed hanno individuato i luoghi più caratteristici della città.

A scuola, coadiuvati dall’insegnante di materie artistiche Prof.ssa Raffaella Martino, hanno rielaborato e riprogettato, con disegni e pitture i luoghi visionati e come li vedrebbero in futuro quando saranno adulti. Tali disegni, con i relativi progetti, sono stati consegnati ad un’apposita commissione esaminatrice nominata dal Club Kiwanis della Città del Golfo, formata da: Carla Moscatelli, presidente del Kiwanis Club Follonica; Loriano Lotti, ideatore del progetto e segretario del Kiwanis Club Follonica; Stefania Turini, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Follonica.

La commissione ha esaminato i disegni ed i progetti e alla fine è stata stilata una classifica che, in un piccolo numero di centesimi, ha sancito i vincitori con:

al terzo posto Matilde Todeschini della classe II A, con il progetto “Ristrutturazione area ex-Ilva”;

al secondo posto Adele Ballerini, anche lei della classe II A, con il progetto “Restauro dell’ex colonia marina” ;

al primo posto Cristian Marconi, della classe III A, con il progetto “Miglioramenti del Parco Centrale di Follonica”.

Venerdì primo, sabato 2 e domenica 3 maggio tutti i disegni effettuati daglisStudenti sono stati esposti, in mostra, aperta al pubblico, nella sala dell’ex Casello idraulico a Follonica, in via Roma.

Grandissima ed emozionante è stata l’affluenza del pubblico, che ha potuto visionare e commentare i disegni esposti ed elaborati dagli studenti. Per l’occasione sono stati divulgati al pubblico gli ideali ed i principi Kiwaniani con i loro principali programmi.

Durante l’esposizione dei disegni è stato possibile per il pubblico votare il progetto più interessante e, con la maggioranza assoluta, ha vinto il “Restauro dell’ex colonia marina” di Adele Ballerini, già vincitrice del secondo premio (premio del pubblico).

Venerdì 15 maggio, nella Sala Tirreno, a Follonica, si sono svolte le premiazioni degli studenti partecipanti al progetto. Ai vincitori sono state consegnate targhe premio personalizzate. A tutti i partecipanti al progetto sono state consegnati attestati di partecipazione. Inoltre, ai tre vincitori l’amministrazione comunale di Follonica donerà biglietti omaggio per assistere a spettacoli teatrali della prossima stagione. Infine, a tutti gli studenti presenti alla Sala Tirreno sono stati donati gadget ricordo con lo stemma del Kiwanis.

Molti i progetti notevoli per le idee e per le tecniche utilizzate, che hanno davvero messo a dura prova la capacità di scelta della commissione esaminatrice.

L’architetto Davide Fantini, di Follonica, che ha visitato la mostra, ha commentato: “Vedere i progetti e i disegni realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Arrigo Bugiani’ è stato davvero d’ispirazione e, direi, di conforto, i loro progetti raccontano una città green e sostenibile, tanti posti per poter fare sport e per poter giocare, un’area ex-Ilva trasformata in un’area vivibile, hub sportivo e ricreativo e spazi per la socializzazione e per gli eventi culturali; ma anche una città colorata, creativa, moderna e vivace, tecnologica con il dispositivo touchscreen, che racconta i monumenti e la sua storia industriale, ma, soprattutto, una città inclusiva a misura di tutti i suoi abitanti”.