Rinviato l’intervento dell’Acquedotto a Marina

Marina di Grosseto (Gr) – L’intervento previsto a Marina di Grosseto nella giornata di domani (martedì 19 maggio) per il rifacimento della camera di manovra in via Montecristo è stato rinviato. Pertanto, il flusso idrico in via dei Platani, località Fiumara, via Argentario, via Cala di Forno, via Calamartina, via Caprera, via del Giglio, via della Capraia, via della Fiumara, via della Genziana, via della Gorgona, via delle Begonie, via delle Collacchie, via delle Colonie, via delle Ginestre, via dell’Elba, via delle Rocchette, via dell’Infanzia, via dello Scoglietto, via del Maestrale, via del Mirto Fiorito, via del Parco, via del Voltoncino, via di Giannutri, via di Ponente, via Eritrea, via Gioiosa, viale Montecristo, via pedonale dello Scoglietto sarà regolare.

Non appena fissata la nuova data dei lavori, sarà comunicata attraverso i consueti canali.

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