Progetto “Intrecci”: i bambini diventano “esperti dei sensi”

Grosseto. La sezione territoriale di Uici di Grosseto informa dell’ottima riuscita del progetto “Intrecci”, che ha visto il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale di Grosseto, con l’assessorato all’istruzione guidato da Angela Amante e il contributo dell’oculista Bernardino Tartaglia, vicepresidente di Irifor, organismo specifico per attività di promozione presente all’interno dell’associazione.

“Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ospitato: il Museo archeologico, dove i bambini hanno svolto i laboratori, e il Museo di storia naturale della Maremma, con Fondazione Grosseto Cultura, per il quale il direttore Sforzi ha concesso e dato la disponibilità per la realizzazione del percorso sensoriale – si legge in una nota dell’Uici –. Nella mattina di giovedì 14 maggio l’assessore Amante, insieme al dottor Tartaglia, hanno consegnato gli attestati di esperti dei sensi alle classi della scuola paritaria Sant’Anna e alla scuola bilingue. Durante i laboratori, gli studenti hanno fatto esperienza sui 5 sensi e poi sono state proposte attività per scoprire come si può imparare a vedere senza l’uso della vista, riconoscendo sia le potenzialità che gli svantaggi”.

“Ieri mattina i bambini hanno ritrovato gli elaborati in classe, ma sono stati subito bendati per partecipare ad un staffetta, che aveva la finalità di prestare attenzione verso gli altri, per sfidarsi ad un ascolto consapevole. L’evento è stato ricco di spunti e gratificazione, ritrovata nel sorriso e nel coinvolgimento partecipato. Nessuno è stato fuori dal gioco, perché, quando vi sono molte proposte, ognuno potrà approcciarsi con la propria identità, maturando in sé l’esperienza e la comprensione che dobbiamo abbandonare un po’ per intrecciarci con l’altro per essere più veri e completi. Una difficoltà sarà risorsa e la disabilità un’opportunità – termina il comunicato -. Impariamo e troviamo lo spazio per ascoltare. Ringraziamo la squadra: Sabrina Cionini, Monica Calabrese e Doriana Melosini. Grazie”.