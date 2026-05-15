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Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa: se ne è parlato in un seminario

L'iniziativa si è svolta in Prefettura

di Redazione
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Grosseto. Si è svolto giovedì 14 maggio, nella Prefettura di Grosseto, il seminario formativo curato dal dottor Santo Fabiano dal titolo “La prevenzione della corruzione: nuovo contesto normativo, adempimenti e modalità di attuazione”, promosso nell’ambito delle iniziative di aggiornamento e formazione rivolte al personale delle pubbliche amministrazioni.

L’incontro, promosso per la prima volta dalla Prefettura di Grosseto nell’ambito di un’iniziativa formativa dedicata ai temi dell’anticorruzione e della trasparenza amministrativa, ha fatto registrare la partecipazione di oltre 600 persone tra rappresentanti delle Prefetture toscane, dirigenti pubblici, segretari comunali e referenti delle amministrazioni territoriali, a testimonianza della rilevanza istituzionale e dell’elevato interesse suscitato dalle tematiche affrontate.

Il seminario

Nel corso del seminario sono stati approfonditi, con taglio operativo, i principali aspetti del nuovo quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, alla luce del Piano nazionale anticorruzione 2025 e dei più recenti orientamenti dell’Anac con particolare attenzione alla gestione del rischio corruttivo, ai contratti pubblici, al conflitto di interessi, agli obblighi di pubblicazione e alla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa promosso dalla Prefettura, con l’obiettivo di favorire la diffusione di buone pratiche e il consolidamento delle competenze specialistiche del personale pubblico.

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