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“Mega evento giochi da tavolo”: nuovo appuntamento con l’iniziativa di Bandus!

L'evento è in programma sabato 16 maggio

di Redazione
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Grosseto. Termina la prima serie di appuntamenti con il “Mega evento giochi da tavolo” di Bandus! al centro sociale Pace di Grosseto.

Sabato 16 maggio, dalle 17.00 alle 24.00, si svolgerà il 5° appuntamento a suon di giochi prima della pausa estiva. L’ingresso, come sempre,  è libero e aperto a tutti.

Con oltre 500 ingressi agli ultimi eventi, Bandus! chiude il cerchio (invernale) e apre ancora una volta le porte dell’associazione che fa giocare la Maremma per il quinto appuntamento con il “Mega evento giochi da tavolo”, con una selezione accurata dei giochi che hanno l’arte sotto tutte le sua forme come argomento centrale.

I giochi

Sarà la volta di conoscere “Art Society”, in cui si dovranno allestire le pareti di un museo nel modo migliore possibile; si potranno cercare le tinte adatte per dipingere le volte dei palazzi con “Fresko”, un gioco dove più di altri è necessario svegliarsi all’alba. Si potrà partecipare ad aste di grandissimi artisti e diventare i migliori galleristi del mondo con “Modern Art”, sarà possibile scoprire l’arte del Bonsai o della pittura giapponese con “Kanagawa” e moltissimi altri. Il gioco da tavolo è capace di portare ovunque in un lampo.

Come avviene, da oltre 15 anni, negli incontri settimanali del martedì e del venerdì, sono presenti i volontari dell’associazione per spiegare i giochi, partecipare alle partite e ad aiutare nella scelta dei giochi più adatti al livello di esperienza di ciascuno.

Il prossimo “Mega evento” è previsto ad ottobre con grandi novità.

“Bandus!” e i suoi soci aspettano i partecipanti in via Inghilterra, 93 a Grosseto, nella sede del centro sociale Pace. Per informazioni: tel 349.8355150 o e-mail info@bandus.it

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