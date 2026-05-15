“Unima e il teatro di figura e di animazione”: un incontro in memoria di Mariano Dolci

Montemerano (Grosseto). Sarà dedicato alla memoria di Mariano Dolci e al suo teatro delle ombre, che ha fatto conoscere e amare a Montemerano, l’incontro di sabato 16 maggio alle 18 alla biblioteca comunale di storia dell’arte.

“Unima e il teatro di figura e di animazione. Cento anni di rete internazionale, l’esperienza italiana e il progetto Simposio” è promosso da Ombre Dolci e Accademia del Libro, in collaborazione con la sezione italiana di Unima – Unione internazionale della marionetta, il Polo culturale Pietro Aldi, il Museo diffuso della comunità mancianese e l’Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare.

L’incontro

Nata a Praga nel 1929, Unima è oggi la più antica organizzazione teatrale internazionale ancora attiva, presente in oltre ottanta Paesi. Da quasi un secolo accompagna l’evoluzione delle arti della marionetta e del teatro di animazione, contribuendo a custodire, rinnovare e mettere in dialogo pratiche che spaziano dalle marionette ai burattini, dal teatro d’ombre al teatro d’oggetti. Unima Italia, fondata a Roma nel 1981, porta avanti questo lavoro promuovendo la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del teatro di figura e di animazione nelle sue molteplici espressioni, mettendo in relazione artisti, compagnie, studiosi, festival, musei, fondazioni e territori. Un’attività che negli anni ha contribuito a rafforzare il dialogo tra ricerca artistica, educazione, partecipazione e dimensione sociale del teatro di figura.

L’incontro del 16 maggio sarà dedicato al ruolo e al ruolo storico e contemporaneo di Unima Italia, alle prospettive del teatro di figura e di animazione e al percorso che ha portato alla nascita di Simposio, che debutterà a Montemerano dal 24 al 29 giugno. A guidare la conferenza saranno Alessandra Amicarelli, marionettista e consigliera nazionale con delega all’internazionale di Unima Italia, impegnata nella costruzione di reti e progettualità condivise tra realtà artistiche di diversi paesi, e Silvia Cristofori, marionettista, animatrice di atelier e consigliera nazionale di Unima Italia, attiva nella ricerca educativa e nei percorsi che intrecciano teatro, pedagogia e partecipazione comunitaria.

L’iniziativa di Simposio aprirà inoltre una serie di appuntamenti dedicati al teatro di figura e alla memoria di Mariano Dolci.

Sabato 17 maggio verrà infatti inaugurata la mostra sui “teatrini-gioco”, realizzata in collaborazione con l’Istituto per i beni marionettistici e il Teatro popolare di Grugliasco, allestita nei futuri spazi del Museo laboratorio “Mariano Dolci”, nel locale della filiale di Banca Tema a Montemerano. Attraverso incontri, mostre e attività pubbliche, il progetto punta a rafforzare il legame tra ricerca artistica, educazione, memoria e territorio, contribuendo a costruire a Montemerano un luogo stabile di confronto e trasmissione dedicato al teatro di figura e di animazione.