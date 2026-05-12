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Prevenzione del melanoma: due giornate di screening gratuiti grazie al Comune e a La Farfalla

Ecco come prenotare le visite

di Redazione
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Magliano in Toscana (Grosseto). Continuano a Magliano in Toscana le Giornate della prevenzione, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione La Farfalla – Cure palliative. Il prossimo appuntamento, in programma per sabato 23 e domenica 24 maggio, è dedicato alla pelle: il dottor Vaziri Hassan si occuperà dello screening, della mappatura e della dermatoscopia dei nevi cutanei.

Sono 76 le consulenze che si potranno effettuare, su appuntamento, tra sabato e domenica, nelle fasce orarie dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, nella sala del Consiglio comunale, in via Oberdan, a Magliano in Toscana. Sono già aperte le prenotazioni: è possibile, infatti, chiamare il numero 0564.593430 o scrivere a info@comune.magliano-in-toscana.gr.it.

“Le Giornate della prevenzione stanno riscuotendo davvero un grande apprezzamento da parte della cittadinanza maglianese – dichiara l’assessore al sociale e alla sanità Anna Lampredi -. Per questo ringraziamo gli specialisti che si sono resi disponibili e i volontari dell’associazione ‘La Farfalla’, che rendono possibile l’organizzazione di questi momenti molto importanti per la salute di ognuno. La prevenzione e i corretti stili di vita, infatti, sono temi fondamentali, che stanno molto a cuore a questa amministrazione”.

La mappatura dei nei, o nevi cutanei, permette di valutare eventuali situazioni di rischio e di intervenire nella prevenzione del melanoma. Si tratta di una visita non invasiva, che monitora l’eventuale evoluzione delle lesioni cutanee.

“Sono ormai innumerevoli le giornate che abbiamo dedicato alla prevenzione dell’inizio della nostra amministrazione – ricorda il sindaco Gabriele Fusini e grazie anche alla collaborazione di molte associazioni. Anche questo era un impegno che avevamo preso con i nostri concittadini: occuparci in ogni modo possibile della loro salute e di educarli alla prevenzione. Abbiamo già ospitato molte giornate, dedicate alla prevenzione di altrettante malattie, e abbiamo intenzione di continuare anche nei prossimi mesi”.

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