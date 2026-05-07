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Estra si congratula con Francesco Macrì per la nomina a presidente di Leonardo

di Redazione
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Il Consiglio di Amministrazione e tutto il Gruppo Estra esprimono le più vive congratulazioni a Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra, per la nomina a presidente di Leonardo, realtà strategica per il sistema industriale e tecnologico del Paese.

La designazione rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e istituzionale di Macrì, della sua visione industriale e della capacità di operare con autorevolezza in contesti di rilievo nazionale.

Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra, dichiara: «Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta Estra, le più sincere congratulazioni al presidente Francesco Macrì per questo prestigioso incarico. Una nomina che premia competenza, equilibrio e una profonda conoscenza delle dinamiche industriali e strategiche del Paese. Siamo certi che saprà contribuire al rafforzamento di una realtà fondamentale come Leonardo, portando valore non solo all’azienda ma all’intero sistema Italia».

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