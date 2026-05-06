Da Nanping a Grosseto e viceversa: ecco il festival musicale

Grosseto. Prosegue il percorso di collaborazione internazionale avviato lo scorso ottobre con la firma della convenzione tra il Comune di Grosseto e la municipalità di Nanping, insieme all’accordo siglato tra la Fondazione Grosseto Cultura e la realtà partner cinese.

L’intesa, della durata di tre anni, mira allo sviluppo di sinergie in diversi ambiti, con particolare attenzione alla cultura e alla musica.

Nel mese di gennaio è stata così definita l’organizzazione di un festival internazionale che si terrà nel mese di maggio, articolato in due momenti distinti.

A Grosseto, nelle giornate del 9 e 10 maggio, è prevista l’esibizione di due giovani musiciste provenienti dall’area di Nanping. Parallelamente, il 17, 18 e 19 maggio, tre studenti grossetani formatisi all’istituto musicale cittadino si esibiranno in Cina, rappresentando il territorio e le sue eccellenze.

“Questo progetto – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione internazionale possa tradursi in opportunità reali per il nostro territorio e, soprattutto, per i nostri giovani. La collaborazione con Nanping non è solo uno scambio culturale, ma un investimento sul futuro: permette ai nostri talenti di confrontarsi con realtà diverse, crescere artisticamente e portare nel mondo il valore della formazione ricevuta a Grosseto. Siamo orgogliosi di sostenere iniziative di così ampio respiro, che rafforzano il ruolo della nostra città come luogo aperto, dinamico e capace di costruire relazioni significative a livello globale”.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di crescita artistica e personale per i giovani coinvolti, oltre che un significativo passo nel consolidamento delle relazioni culturali internazionali del territorio.

“Il percorso avviato con Nanping – ha commentato il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – dimostra come anche una realtà territoriale come Grosseto possa essere protagonista di relazioni internazionali significative. Iniziative come questa rafforzano non solo il dialogo tra istituzioni, ma soprattutto creano occasioni concrete di crescita per i giovani, che sono i veri ambasciatori del nostro territorio. Per loro è esperienza diretta sul campo, davanti a pubblici diversi, in contesti culturali lontani. Investire nella cultura e nella musica significa costruire ponti duraturi e dare prospettive più ampie alle nuove generazioni”.

“Lo scambio con Nanping – ha aggiunto l’assessore alla cultura, Luca Agresti – rappresenta un tassello importante nella strategia culturale della nostra città, che punta a creare connessioni internazionali solide e durature. La musica, in questo senso, è un linguaggio universale capace di unire esperienze e sensibilità diverse. Questo progetto non solo valorizza giovani talenti, ma rafforza il ruolo delle nostre istituzioni culturali come motore di crescita e apertura. Offrire ai nostri studenti un’esperienza di respiro internazionale significa investire concretamente nella qualità e nel futuro della cultura a Grosseto”.

Un’iniziativa volta a rafforzare il dialogo tra i due territori e a valorizzare i giovani talenti.

“Un sentito ringraziamento – ha concluso il maestro Antonio Di Cristofano – va all’amministrazione comunale per aver reso possibile un progetto di così ampio respiro, offrendo a tre giovani concittadini, di età compresa tra i 23 e i 28 anni, l’opportunità di esibirsi in un contesto internazionale dopo essersi formati all’interno del nostro istituto musicale”.