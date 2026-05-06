Settimana della Salute, Anpas: “Visite garantite a persone con disabilità”

Grosseto. «Anpas Humanitas Grosseto – spiega Anna Guidoni, componente del consiglio direttivo dell’associazione – ha ben presente il tema dei diritti dell’accessibilità alle strutture sociosanitarie delle persone con disabilità.

Per questo motivo, in previsione della manifestazione della Settimana della Salute, consapevoli che la configurazione del nostro medical-truck non prevedeva l’accesso per chi si muove in carrozzina, o comunque ha difficoltà a deambulare, ci siamo preoccupati di accordarci con Coeso Società della Salute e con i Cavalieri dell’Ordine di Malta per avere locali accessibili dove poter effettuare visite e screening.

La Società della Salute ci ha messo a disposizione un camper con una pedana, mentre i Cavalieri dell’Ordine di Malta ci hanno concesso una tenda gonfiabile che funge da ambulatorio. I nostri medici e fisioterapisti, da questo punto di vista, si spostano per poter effettuare le visite in modo da agevolare in ogni modo le persone con disabilità. L’Anpas è abituata a risolvere i problemi, più che a sollevarli».