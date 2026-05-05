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“Zeroarte”: gli acquarelli di Norbert Niessen in mostra alla galleria Eventi

L'inaugurazione si terrà giovedì 7 maggio

di Redazione
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Grosseto. Norbert Niessen, raccontastorie satirico, espone per la prima volta in assoluto i suoi acquarelli a Grosseto, alla galleria Eventi, in via Varese 18, nel centro storico. L’inaugurazione della mostra “Zeroarte” si terrà giovedì 7 maggio alle 17.30.

Di origine tedesca, cerca di far ridere, anche se molti sostengono che il suo umorismo, tipicamente nordico, non possa essere compreso dagli italiani.

Niessen intende la sua arte come un’attività politica, una forma di resistenza visiva sui grandi temi di attualità. La satira è la più alta forma di intelligenza e di difesa: non cambia le cose, ma mette a nudo i difetti del carattere umano. Troverete però sempre un messaggio positivo, nascosto anche nelle storie più terrificanti. Insomma, l’arte di sorridere comunque, anche dove ci sarebbe da piangere.

La mostra resterà aperta fino al 17 maggio con orario dalle 17.30 alle 19.30.

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