Il Comune mette in vetrina il territorio: allestita la saletta adiacente all’ufficio turistico

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima mette in vetrina il territorio: è stata allestita la saletta adiacente all’ufficio turistico, situata al piano terra del Palazzo del Podestà, con alcune teche in vetro che, attraverso oggetti e riproduzioni in scala, danno una prima idea di cosa sia possibile vedere e scoprire in città e nel territorio circostante. Presente anche un televisore in cui vengono mandati in loop dei video.

La saletta è fruibile sia dai turisti che entrano nel Palazzo del Podestà per recarsi all’ufficio turistico, sia dai visitatori del Museo archeologico “Giovannangelo Camporeale” e da chiunque ne faccia richiesta. È accessibile durante gli orari di apertura dell’Ufficio turistico.

“All’interno – spiega il sindaco di Massa Marittima Irene Marconi – abbiamo allestito una serie di vetrine che raccontano alcuni aspetti significativi del territorio e della nostra città. Dal Balestro del Girifalco, con le sue tradizioni e il suo folklore, fino al mondo dei bike trail e del turismo outdoor, senza dimenticare gli elementi legati alla storia mineraria di Massa Marittima”.

L’allestimento delle vetrine è stato realizzato dal Comune di Massa Marittima con la collaborazione delle associazioni locali: Società dei Terzieri massetani per il Balestro, Gruppo mineralogico “Bernardino Lotti”, per quanto riguarda la vetrina dedicata al mondo delle miniere.

“La nuova saletta rappresenta uno spazio pensato per accogliere i turisti – aggiunge Irene Marconi – offrendo loro una prima occasione di conoscenza dell’identità e degli aspetti più peculiari del territorio e stimolando poi il desiderio di approfondire la conoscenza andando di persona a visitare quei luoghi.”