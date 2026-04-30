Escursioni, percorsi in bicicletta e divulgazione scientifica: gli eventi di maggio nel Parco della Maremma

Grosseto. Il mese di maggio porta con sé una nuova serie di eventi di “Parco aperto”, la rassegna del Parco della Maremma pensata per vivere l’area protetta a 360 gradi attraverso trekking, incontri e percorsi dedicati alla natura, alla storia e alla biodiversità.

Il calendario del mese intreccia escursioni naturalistiche, percorsi in bicicletta e momenti di divulgazione scientifica, organizzati in collaborazione con numerosi partner: dalla “Spergolaiata!” con visita alla mostra “Il Parco prima del Parco”, alla passeggiata dedicata agli animali della duna, fino alla “Traversata dell’Uccellina”, uno dei percorsi più incredibili del Parco. Non mancano gli appuntamenti di approfondimento, come l’incontro sugli impollinatori insieme a ricercatori impegnati nel monitoraggio delle api selvatiche, e le iniziative che uniscono natura e gusto, come l’escursione “Talamone tra paesaggio e sapori”.

Il programma

Si parte domenica 3 maggio con la “Spergolaiata!”, un’escursione in bicicletta da Grosseto al Parco della Maremma che unisce natura, storia e fotografia. L’evento è organizzato in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile e con la presenza dell’Archivio Foto Gori. I partecipanti saranno accompagnati da una guida esperta della storia e della biodiversità del territorio. Il ritrovo è fissato alle 9 alla rotatoria nei pressi del parco Alberto Sordi a Grosseto, con partenza alle 9.15. Il percorso seguirà la pista ciclabile “Pietro Magagnini” fino al ponte ciclabile dedicato a “Gigi della barca”, per poi proseguire lungo il tratto della Ciclopista Tirrenica in direzione di Spergolaia. Al Granaio lorenese i partecipanti saranno accolti dall’avvocato Giovanni Gori, figlio di Giuseppe, uno dei fratelli fondatori dello storico Studio fotografico Gori, per una visita guidata alla mostra “Il Parco prima del Parco”, un affascinante viaggio nel passato rurale della Maremma attraverso immagini autentiche e senza tempo. A seguire si ripartirà verso la foce dell’Ombrone, dove il fiume incontra il mar Tirreno in uno degli scenari più suggestivi del Parco.

L’escursione guidata, della lunghezza di 23 chilometri circa per una durata complessiva di 6 ore (livello di difficoltà medio), si concluderà a Marina di Alberese. Non è fornita la bicicletta. Chi vuole potrà fermarsi in spiaggia o tornare verso Grosseto. Si raccomandano abbigliamento sportivo, acqua a sufficienza e una bicicletta in buone condizioni. Costo del biglietto 10 euro (5 euro per i soci Fiab). Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Sabato 9 maggio, alle 9.45, è in programma “Fly me to the dune”, una passeggiata a Principina a Mare per conoscere gli animali della duna insieme a Giacomo Radi, naturalista e fotografo che si occupa di divulgazione scientifica, conservazione della natura e realizzazione di progetti legati alla tutela e promozione della biodiversità. Il sistema dunale costiero è tra gli ecosistemi più vulnerabili e minacciati, nonostante svolga un ruolo strategico per la mitigazione del rischio di erosione e la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici. Dopo la grande partecipazione all’evento di marzo dedicato alle piante dunali, il Parco propone una nuova passeggiata per approfondire il valore di questo ambiente unico, questa volta con un focus sulle comunità animali e i loro habitat.

L’appuntamento è alle 9.30 al parcheggio di Principina, alla Porta Nord del Parco, vicino allo stabilimento balneare Lido Oasi, per un percorso di livello facile, di circa 4 chilometri e della durata di due ore e mezzo. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo. Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 5 euro per bambini dai 6 ai 14 anni e studenti fino ai 25 anni), con prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 10 maggio, alle 8.45, appuntamento con la “Traversata dell’Uccellina”: un percorso straordinario che da Talamone arriva ad Alberese attraverso sentieri immersi nella vegetazione delle colline del Parco della Maremma. Dal punto di partenza, le Cisterne romane, l’itinerario conduce alla spiaggia delle Cannelle e a Cala Salto del Cervo, per poi risalire fino all’altana delle Sugherine, da cui si apre una vista mozzafiato. Si prosegue verso il Sasso della Signora per raggiungere infine San Rabano, dove sarà possibile approfondire la storia dell’abbazia. L’escursione è suggestiva, ma impegnativa: circa 20 chilometri per una durata di 10 ore. Sono indispensabili scarpe da trekking. Si consigli di portare con sé spuntini, pranzo al sacco e acqua a sufficienza. Il ritrovo è fissato alle 8.30 ad Alberese, dove verranno lasciate alcune auto per poi andare a Talamone – Cisterne Romane e iniziare il percorso. Il trekking termina ad Alberese: a fine giornata rientro a Talamone con le auto lasciate ad Alberese. Costo del biglietto 25 euro (ridotto 15 per studenti fino ai 25 anni). Informazioni e prenotazioni scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Sabato 16 maggio, alle 14.30, appuntamento con la passeggiata divulgativa “Diversità degli impollinatori nel Parco della Maremma”. Nel Parco regionale della Maremma la ricerca scientifica è indispensabile per una gestione efficiente ed efficace delle risorse ambientali dell’area protetto. Il professor Carlo Polidori (Università di Milano) e il dottor Andrea Ferrari (Libera Università di Bolzano), al Parco per un lavoro di monitoraggio sulle api selvatiche, dedicano un pomeriggio agli Amici del Parco e, per la prima volta, a tutti coloro che vogliono saperne di più sugli insetti impollinatori. Il percorso, di facile percorrenza, si sviluppa per circa 10 chilometri lungo il cammino medievale dell’area protetta (itinerario A8) e ha una durata di circa 3 ore e mezzo. Camminare, osservare, conoscere guidati da voci esperte: questi gli ingredienti di questo imperdibile evento. Il ritrovo è previsto alle 14.15 al Centro visite di Alberese. Costo del biglietto 10 euro (gratuito per gli Amici del Parco). Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 24 maggio, dalle 16 alle 19, appuntamento con il “Salty blitz”, un’iniziativa di scienza partecipata realizzata dal Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con il Parco della Maremma, il Crea e le Università di Siena e Firenze. Due le location: al mattino presso l’imbarcadero delle canoe, il pomeriggio presso la curva del Berrettino, vicino alla città. I partecipanti, assieme agli esperti, svolgeranno attività di campo per studiare le interazioni tra la salinità e le specie viventi. Verranno raccolti dati su insetti e vertebrati, verrà analizzata la vegetazione lungo il fiume e indagati gli organismi che abitano l’ambiente ripariale attraverso il Dna presente nel suolo e nelle acque.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della Biodiversity Sampling Week, una settimana dedicata al monitoraggio ambientale partecipato per conoscere, osservare e contribuire alla tutela della natura in occasione della Giornata mondiale della biodiversità del 22 maggio. (Informazioni: https://www.museonaturalemaremma.it/)

Sabato 30 maggio, alle 9.30 (ritrovo 15 minuti prima), torna l’escursione “Talamone tra paesaggio e sapori”, un evento nato dalla collaborazione tra il Parco della Maremma e la Proloco di Talamone per conoscere l’area sud dell’area protetta e degustare le eccellenze gastronomiche dell’agriturismo Buratta. La passeggiata, di 3,9 chilometri lungo l’itinerario T1 – Punta del Corvo, partirà dalle rovine delle Cisterne romane di Talamone per poi risalire un antico percorso doganale immerso in una macchia di lecci fino a raggiungere il Semaforo, un punto di avvistamento militare abbandonato dove è possibile godere di un magnifico panorama. Da qui lo sguardo si apre sul Mar Tirreno e sulle isole dell’Arcipelago toscano, oltre a offrire una splendida vista sulla costa alta della parte meridionale del Parco.

Il sentiero prosegue per una macchia bassa mista e gariga, con scorci sia sul mare sia sull’entroterra, fino ad arrivare a Punta del Corvo, dove il panorama diventa ancora più ampio e suggestivo. La passeggiata, di media difficoltà e della durata di circa tre ore, sarà arricchita da alcune letture riguardanti Talamone e la sua storia. Dopo qualche saliscendi, si tornerà alle Cisterne romane per riprendere le auto e raggiungere l’agriturismo Buratta, azienda nota per le sue attività nel settore dell’agricoltura biologica, della gastronomia, dell’allevamento e della doma dei cavalli. Qui si potrà gustare una merenda con prodotti locali, ideale per ristorarsi dopo la camminata del mattino. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé l’acqua. Il costo del biglietto è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni a booking@parco-maremma.it.

Il calendario degli eventi è in continuo aggiornamento. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it