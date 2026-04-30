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Case popolari, I Comuni pubblicano il bando: come presentare la domanda

La procedura, gestita in forma associata, è rivolta ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). È aperto il nuovo bando pubblico per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di Scarlino e Gavorrano.

La procedura, gestita in forma associata, è rivolta ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e rappresenta uno strumento importante per garantire il diritto alla casa alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

Possono partecipare sia i nuovi richiedenti, sia coloro che sono già inseriti in graduatoria, oltre agli assegnatari che necessitano di un alloggio in un diverso Comune. La domanda può essere presentata esclusivamente da persone residenti o che svolgono attività lavorativa nel territorio comunale di riferimento.

Tra i requisiti principali è previsto un valore Isee non superiore a 16.500 euro, insieme all’assenza di proprietà immobiliari adeguate alle esigenze del nucleo familiare e al rispetto delle altre condizioni stabilite dalla legge regionale.

Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli e presentate entro lunedì 29 giugno 2026, tramite consegna a mano agli uffici Protocollo, tramite Pec o raccomandata, secondo le modalità indicate nel bando.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sui siti istituzionali dei Comuni di Scarlino e Gavorrano e agli uffici dei servizi socio-educativi. L’istruttoria delle domande porterà alla pubblicazione di una graduatoria provvisoria, seguita da quella definitiva, che determinerà l’assegnazione degli alloggi disponibili secondo criteri di priorità stabiliti dalla normativa vigente.

Per informazioni è possibile contattare i servizi socio-educativi dei Comuni, per Scarlino i riferimenti sono Carla Brunese (tel. 0566.38529, email c.brunese@comune.scarlino.gr.it); per Gavorrano Andrea Avella (tel. 0566.843218, e-mail a.avella@comune.gavorrano.gr.it).

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