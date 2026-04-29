La Provincia inaugura il campo di atletica: ospite la campionessa del mondo Nadia Battocletti

Follonica (Grosseto). Giovedì 30 aprile, alle 15.30, sarà inaugurato dalla Provincia di Grosseto il campo scuola di atletica “A. Consolini”, che l’amministrazione provinciale ha realizzato con un investimento di 3 milioni di euro, ottenuto attraverso i fondi Pnrr.

I lavori, conclusi a settembre 2025, hanno restituito alla città un impianto moderno e all’avanguardia con un nuovo manto sintetico, pedane per salti e lanci, tribuna prefabbricata da 420 posti e un efficiente impianto di illuminazione a Led. Il manto di finitura in gomma prefabbricata è stato realizzato da Mondo, azienda leader a livello internazionale, la stessa che ha curato la pista delle Olimpiadi di Parigi 2024: una garanzia di standard tecnici di altissimo livello.

All’inaugurazione interverranno Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, Azzurra Droghini, assessore allo sport del Comune di Follonica; Alessio Picini, della presidenza Fidal, Fabio Mariotti, presidente di Fidal Toscana.

A condurre la presentazione sarà Fabio Fiaschi, storica voce dell’atletica italiana. Tra gli atleti ospiti è prevista la speciale partecipazione di Nadia Battocletti, mezzofondista campionessa del mondo, che ha scelto proprio la pista di atletica di Follonica per i suoi allenamenti. Essendo in zona per un periodo di preparazione, sarà presente al taglio del nastro.

In questa speciale occasione il Comune di Follonica consegnerà un presente agli atleti ospiti: Nadia Battocletti, Stefano La Rosa e Mattia Bartolini, oltre che alla presidenza Fidal.

Gli atleti ospiti

Nadia Battocletti, mezzofondista medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 10.000 metri, argento nei 10.000 e bronzo nei 5000 ai Mondiali di Tokyo 2025, titolo europeo nei 5000 e nei 10.000 metri a Roma 2024, campionessa europea nel cross e nei 10 chilometri su strada; primatista italiana dei 3000 metri, dei 5000 metri e dei 10.000 metri su pista,1500 metri e 3000 metri indoor, dei 5 chilometri e 10 km su strada.

Stefano La Rosa, mezzofondista, cinque titoli di campione italiano assoluto nei 5000 metri nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, tre titoli di campione italiano nei 10000 metri nel 2008, 2009 e 2018, la partecipazione ai Giochi olimpici nel 2016, molteplici presenze ai campionati mondiali e campionati europei nei 10.000 metri, mezza maratona, maratona e cross.

Mattia Bartolini, lanciatore del disco (della Asd Atletica Grosseto Banca Tema), tre ori ai campionati italiani; argento ai campionati europei Eyof, due record italiani, 2º al mondo al termine della stagione 2025, due presenze in nazionale categoria Allievi, record italiano categoria Cadetti 53.87, record italiano categoria Allievi con 63.60 metri.