Verso le amministrative: nasce la grande coalizione civica “I Love Grosseto”

Grosseto. È stato presentato oggi, all’Hotel Airone, il progetto politico “I Love Grosseto”, la grande coalizione civica che si propone di partecipare alle prossime elezioni amministrative del Comune di Grosseto con un obiettivo chiaro e ambizioso: restituire ai cittadini il pieno governo della città, superando definitivamente le logiche dei partiti tradizionali e ricostruendo un rapporto autentico tra istituzioni, competenza e partecipazione.

“’I Love Grosseto’ non nasce come una semplice lista elettorale, ma come un vero e proprio progetto di innovazione istituzionale, frutto di un lungo lavoro di analisi, studio e confronto sui meccanismi della macchina comunale – si legge in una nota della coalizione -. Un percorso che ha permesso di individuare criticità, inefficienze e distorsioni consolidate nel tempo, trasformandole in un modello di governo nuovo, fondato su trasparenza, merito, responsabilità e partecipazione popolare. C’è un momento in cui non basta più lamentarsi di ciò che non funziona. C’è un momento in cui diventa necessario scegliere se restare spettatori oppure diventare protagonisti. Quel momento, per Grosseto, è arrivato. ‘I Love Grosseto’ nasce proprio per questo: per offrire alla città uno strumento nuovo, moderno, libero, costruito pensando soprattutto alle nuove generazioni. Un progetto che supera le vecchie appartenenze ideologiche, archivia definitivamente gli schemi del passato e mette al centro competenza, partecipazione, merito e responsabilità”.

“La coalizione si articola in nove liste civiche, autonome e apartitiche, ciascuna corrispondente a uno dei principali settori strategici dell’amministrazione comunale. Una struttura pensata per aggregare competenze, esperienze e sensibilità diverse, creando la massa critica necessaria per incidere realmente sulle scelte pubbliche, governare con efficacia e offrire a Grosseto un’alternativa credibile, solida e vincente – prosegue il comunicato -. Il cuore del progetto consiste nel ripristino delle corrette funzioni degli organi istituzionali, troppo spesso alterate da dinamiche di partito e da consuetudini che negli anni hanno finito per snaturarne il ruolo. In questo nuovo modello il sindaco assume la funzione di garante istituzionale: non più figura personalistica o accentratore del potere, ma custode del programma, della Carta di Grosseto e della volontà espressa dai cittadini. Un punto di equilibrio e di garanzia, chiamato a vigilare sull’attuazione degli impegni assunti con la comunità”.

“La Giunta comunale viene ricondotta al suo naturale ruolo esecutivo – sottolinea la nota -. Gli assessori saranno selezionati attraverso procedure pubbliche e trasparenti, mediante bandi aperti evalutazioni meritocratiche dei curricula, così da assicurare la massima competenza professionale nei diversi ambiti di governo. A supportarne l’azione opererà un Comitato tecnico scientifico, composto da professionisti ed esperti di comprovata esperienza, che offriranno il proprio contributo per garantire qualità, rigore e visione strategica all’azione amministrativa. In un’ottica di piena trasparenza, anche le riunioni della Giunta saranno pubbliche e trasmesse in streaming. Il Consiglio comunale tornerà a essere la vera agorà della città: il luogo della rappresentanza, del confronto e dell’indirizzo politico. Un’assemblea capace di superare la sterile contrapposizione tra maggioranza e opposizione, troppo spesso condizionata da logiche di partito o da interessi esterni al territorio. Le decisioni saranno valutate per il loro merito, la loro utilità e la loro coerenza con il programma condiviso, valorizzando l’intelligenza collettiva e il contributo che può provenire da ogni componente della comunità”.

“Uno degli elementi più innovativi del progetto riguarda il rapporto tra programma elettorale e gestione amministrativa – spiega la coalizione -. Per la prima volta i cittadini potranno conoscere il Documento unico di programmazione (Duo) prima del voto. Il programma non sarà una semplice dichiarazione di intenti, ma un vero e proprio contratto con la città, costruito attraverso un ampio percorso partecipativo e tradotto preventivamente in obiettivi, priorità e capitoli di spesa. In questo modo ogni elettore potrà valutare con chiarezza non solo le proposte, ma anche le modalità concrete con cui esse saranno realizzate. I giovani, oggi più che mai, chiedono una politica autentica, trasparente, concreta. Una politica capace di ascoltare, di coinvolgere e di realizzare. Non una politica fatta di appartenenze, di rituali stanchi o di decisioni calate dall’alto, ma una politica che sappia parlare il linguaggio del presente e progettare il futuro”.

“È esattamente questo l’obiettivo di ‘I Love Grosseto’: creare le condizioni affinché ogni cittadino possa finalmente sentirsi parte attiva del cambiamento. Per troppo tempo la politica locale ha generato distanza, sfiducia e disillusione. Troppi cittadini hanno rinunciato a candidarsi. Troppe competenze sono rimaste fuori dalle istituzioni. Troppe associazioni, organizzazioni, categorie economiche e realtà del volontariato hanno preferito restare alla larga da un sistema percepito come chiuso, autoreferenziale e poco accogliente – prosegue il comunicato -. ‘I Love Grosseto’ nasce per scardinare proprio queste criticità. Per aprire le porte del governo cittadino a chi ha idee, competenze, passione e voglia di mettersi in gioco. Per liberare energie oggi compresse. Per consentire a cittadini, professionisti, giovani, rappresentanti di associazioni, enti, sindacati e realtà sociali di impegnarsi direttamente, senza più dover delegare ad altri la realizzazione di ciò che ritengono giusto, utile e necessario per la città. Per troppo tempo abbiamo chiesto ai partiti di interpretare bisogni, proposte e aspirazioni della comunità, ricevendo troppo spesso risposte insufficienti, rinvii o, peggio, un pugno di mosche. Oggi è possibile cambiare approccio. Oggi è possibile costruire insieme una nuova stagione amministrativa fondata sul buon senso, sulla competenza e sulla partecipazione reale”.

“‘I Love Grosseto’ propone dunque una nuova idea di amministrazione: una città governata non da appartenenze, ma da competenze; non da interessi di parte, ma dall’interesse generale; non da promesse astratte, ma da impegni misurabili e verificabili. Un modello che restituisce centralità ai cittadini, responsabilità alle istituzioni e dignità alla politica locale – continua la nota -. Grosseto può diventare un laboratorio nazionale di buona amministrazione, democrazia partecipativa e innovazione civica. È questa la sfida che ‘I Love Grosseto’ lancia oggi alla città: costruire insieme un futuro fondato su merito, trasparenza e partecipazione. Per questo rivolgiamo un appello particolare ai giovani, ma anche a tutti coloro che credono che Grosseto meriti di più. Visitate il sito www.ilovegrosseto.it, scoprite il progetto e compilate il form ‘Incontriamoci’. È il primo passo per conoscerci, confrontarci e organizzare uno o più incontri dedicati ad approfondire nel dettaglio la portata innovatrice di questa proposta”.

“Non chiediamo una semplice adesione. Chiediamo di partecipare a una costruzione collettiva. Di portare idee, esperienze, competenze e visione. Di contribuire a scrivere una pagina nuova per Grosseto – termina il comunicato -. Il futuro di una città non si attende: si costruisce. Insieme”.

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