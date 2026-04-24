Home Colline MetallifereL’Unione di Comuni assume una persona a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

L’Unione di Comuni assume una persona a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro martedì 12 maggio alle 14

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 30 views

Massa Marittima (Grosseto). Il Servizio politiche del personale, programmazione e reclutamento dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una nuova unità di personale con profilo professionale di collaboratore operatore tecnico, area degli operatori esperti al Comune di Civitella Paganico.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro martedì 12 maggio alle 14 ed essere redatta in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

Copia integrale del bando è pubblicata all’indirizzo www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso” (link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=176&CDOC=365).

Nel bando si trovano informazioni sui requisiti per l’ammissione, le modalità di registrazione al Portale unico del reclutamento, le modalità di partecipazione e il programma del concorso.

Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di 10,00 euro quale tassa di concorso. Il versamento dovrà essere effettuato, entro il termine di scadenza previsto all’articolo 2 dell’avviso, tramite bonifico bancario intestato al tesoriere dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Massa Marittima – IBAN IT 89 U 01030 72290000001054714 BIC – SWIFT: PASCITMMMSS. La ricevuta/attestazione di avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di selezione.

Tutte le comunicazioni relative al concorso nei confronti dei candidati, comprese quelle delle prove, saranno effettuate mediante il Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it, e pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna “La miniera a memoria”: Ribolla commemora la...

“Tutti al mare!”: aperte le iscrizioni alle attività...

Half Marathon, cambia la viabilità per la manifestazione...

L’Unione dei Comuni pubblica un bando per la...

Il Comune sempre più digitale: oltre 900mila euro...

Nuovo sito istituzionale per il Comune: ecco le...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: