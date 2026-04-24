Giornata mondiale del Jazz: un pomeriggio a ritmo di musica in paese

Roccatederighi (Grosseto). L’associazione Paesaggi culturali, in occasione della Giornata internazionale del jazz che si celebra il 30 aprile di ogni anno, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che in un solo giorno, riuscì a riunire 8 musicisti per un’esibizione davanti ad un folto pubblico, quest’anno rilancia e ripete l’esperienza con un numero maggiore di artisti di livello nazionale ed internazionale nel borgo di Roccatederighi.

L’International Jazz Day è una giornata internazionale istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) nel 2011 per dare risalto al jazz e al suo ruolo diplomatico nell’unire i popoli in ogni angolo del globo e con l’obiettivo di valorizzare il jazz non solo come genere musicale, ma come potente strumento di dialogo, capace di abbattere barriere culturali e promuovere l’inclusione e libertà. Si celebra ogni anno il 30 aprile. L’idea è nata dal pianista jazz e Ambasciatore di buona volontà dell’Unesco, Herbie Hancock. Il Jazz Day è presieduto da Hancock e dal Direttore generale dell’Unesco. La celebrazione è presente nei calendari sia dell’Unesco che delle Nazioni Unite.

L’associazione Paesaggi Culturali, un’associazione che mira anch’essa a diffondere la cultura sul territorio, ha deciso quest’anno di compire un salto di qualità ed a questo proposito ha richiesto ed ottenuto la collaborazione all‘Accademia di Siena Jazz, una delle realtà più prestigiose del panorama jazzistico italiano ed internazionale (tra i primi soci della Iasj – International association of schools of jazz con sede in Olanda).

Nello scenario del vecchio mulino “Vicolo degli Orti” (un pezzo di Roccatederighi dimenticato e riportato in vita) dalle 17.30 di giovedì 30 aprile Roccatederighi si riempirà di musica, si alterneranno sul palco musicisti di altissimo livello nazionale e internazionale. L’ingresso è libero e sarà possibile fare degustazioni grazie alla collaborazione con Street Food Valdonica.

Il programma

Di seguito l’elenco degli artisti che si esibiranno:

il quintetto Sleeping Thing, composto da Irene Lovato, voce, Edoardo Cian, chitarra, Maurizio De Gennaro, chitarra, Lorenzo Gagno, basso, Stefano Riccio, batteria;

il quartetto To Miles (che celebrerà il centenario della nascita del grandissimo Miles Davis), composto da Emanuele Marsico, tromba e voce, Sergio Aloisio Rizzo, chitarra, Francesco Tino, basso, Simone Brilli, batteria;

il trio Jazzmatazz, composto da Brando Ortolani, batteria, Lio Vorperian e Fion Vorperian, chitarre elettriche e tastiere;

i jazzisti locali: Craig Jaster, tastiere, Emilio Cantini, chitarra, Franco Gianni, tromba, Josh Jones, basso, Samuele Boscagli, batteria, Michele Maggi, sax e clarino.

Gran finale con Jam Session.