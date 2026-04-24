“L’abbraccio che sostiene”: una panchina gialla contro il silenzio sull’endometriosi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia scende in campo per la sensibilizzazione sull’endometriosi.

Domenica 26 aprile, alle 18, al parco giochi di piazza del Mercato, si svolgerà l’iniziativa “L’abbraccio che sostiene”, promossa dall’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte Odv’, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Commissione pari opportunità e il Leo Club Iannitelli. Un evento che unisce spettacolo e informazione con un obiettivo preciso: accendere i riflettori su una patologia cronica e altamente invalidante che colpisce circa tre milioni di persone in Italia, ma che ancora oggi risulta sottodiagnosticata.

«Le pachine di Castiglione della Pescaia si arricchiscono di giallo – afferma il sindaco Elena Nappi –: il colore del sole, simbolo universale di energia, ottimismo, creatività e gioia, quindi quale miglior posto dove collocarla che un parco giochi dedicato al divertimento dei più piccoli ed alla serenità dei genitori?. Tante sono le panchine colorate che popolano il nostro parco giochi, ognuna con un significato e tutte dedicate ad un momento di riflessione su tematiche particolari: da quella viola per i nati prematuri, a quella rossa contro la violenza sulle donne. Obiettivo principale di queste iniziative è la promozione di valori sociali, trasformando un oggetto urbano in un messaggio di sensibilizzazione, inclusione e memoria».

Il programma

La giornata si aprirà con esibizioni e momenti di spettacolo della scuola Odissea 2001 con il maestro Maurizio Ginanneschi, l’associazione Skeep e la Real Dance Academy di Grosseto, diretta da Barbara Grifoni e Michele Boschi. Seguiranno interventi istituzionali e di esperti del settore, il sindaco Elena Nappi, la consigliera alle pari opportunità Jessica Biancalani, la presidente della Commissione pari opportunità Erika Franceschetti, la fisioterapista Giulia Guidarelli, il presidente del Leo Club Iannitelli Giulio Mazzei e Alessia Tommasi, tutor dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte”.

Fulcro dell’iniziativa sarà poi la presentazione del progetto nazionale “Sediamoci sul giallo: Endopank”, che ha già portato all’inaugurazione di oltre 300 panchine gialle – colore simbolo dell’endometriosi – su tutto il territorio nazionale. La panchina sarà dotata di una targhetta con QR code attraverso cui sarà possibile accedere a contenuti informativi e a un video esplicativo sull’endometriosi pensato in particolare per raggiungere le nuove generazioni.

«Anche Castiglione della Pescaia avrà la sua panchina gialla – dichiara la consigliera alle pari opportunità, Jessica Biancalani –, collocata in un punto strategico del paese, il parco giochi di piazza del Mercato. Spero che possa essere di stimolo, soprattutto tra i più giovani, e suscitare curiosità su questa patologia ancora troppo poco conosciuta. Con questa iniziativa vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione, dell’informazione e della collaborazione tra istituzioni e associazioni come primo strumento per migliorare la qualità della vita delle persone colpite da questa patologia».