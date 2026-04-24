Nuovo sito istituzionale per il Comune: ecco le caratteristiche

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano annuncia che, a partire dalla tarda mattinata del 27 aprile, sarà online il nuovo sito istituzionale, completamente rinnovato per offrire un’esperienza digitale più accessibile, chiara e inclusiva per cittadini, professionisti e imprese.
Il progetto di rifacimento del sito è stato realizzato secondo piena conformità alle Linee Guida di Designers Italia e AgID, garantendo:
- rispetto dei requisiti di accessibilità Wcag 2.1 – livello AA, per assicurare l’accesso a tutti, indipendentemente dalle abilità sensoriali;
- coerenza grafica con gli altri siti istituzionali nazionali, per una comunicazione unitaria e riconoscibile;
- riconoscibilità immediata dell’Ente da parte dei cittadini, grazie a un design istituzionale e familiare.
Il sito è stato progettato secondo il principio mobile-first, per offrire:
- perfetta visualizzazione su smartphone e tablet, con adattamento automatico dei contenuti;
- miglior esperienza utente e migliore indicizzazione sui motori di ricerca, grazie a una struttura ottimizzata.
Gli obiettivi principali dell’intervento includono:
- rifacimento integrale del sito secondo gli standard Designers Italia e AgID;
- adozione di un layout conforme, riconoscibile e accessibile;
- miglioramento della chiarezza delle informazioni e della navigabilità;
- garanzia della piena accessibilità Wcag 2.1 AA, con particolare attenzione alle persone con diversa abilità sensoriale;
- predisposizione di una piattaforma manutenibile, scalabile e conforme alle normative vigenti;
- valorizzazione dei contenuti istituzionali e amministrativi;
- semplificazione del lavoro degli uffici comunali.
“Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso una pubblica amministrazione digitale, inclusiva e vicina ai cittadini – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri -. Il nuovo sito è uno strumento essenziale per migliorare la trasparenza, l’accessibilità e l’efficienza dei servizi offerti”.
Il nuovo sito sarà raggiungibile all’indirizzo www.comune.gavorrano.gr.it a partire dalla tarda mattinata del 27 aprile.