Da Angelica Bove a Daniele Silvestri passando per i Quartiere Coffee: tora “PopCast”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara ad una nuova edizione di “PopCast – Castiglione Sound Festival”, la rassegna estiva dedicata alla musica pop e contemporanea che, dopo il grande successo degli anni scorsi, torna con tre appuntamenti gratuiti pensati per residenti e turisti.

Promossa dal Comune di Castiglione della Pescaia e realizzata in collaborazione con Men/Go Music Fest, l’edizione 2026 conferma un cartellone musicale di qualità, capace di unire intrattenimento e valorizzazione del territorio.

«Un format consolidato – afferma il sindaco Elena Nappi – e fortemente voluto da questa amministrazione, che ha visto artisti di fama nazionale ed internazionale esibirsi nello scenario di Castiglione della Pescaia. Un successo di pubblico che ha apprezzato l’idea di un concertone al calasole sulla spiaggia fin dal primo anno, evento che negli anni si è arricchito di concerti in piazza Orto del Lilli dove vengono accolti appassionati ed estimatori della musica leggera. Il programma 2026, già definito con i suoi protagonisti, dà la possibilità di organizzare e scegliere le proprie vacanze anche in base a quello che i nostri turisti possono trovare nel territorio, per questo esprimo un sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro dallo staff dell’ufficio Turismo. Accanto ai nostri visitatori, anche i cittadini castiglionesi potranno godere di spettacoli unici e gratuiti a casa propria, e questo è un altro dei vantaggi di essere una località turistica rinomata e competitiva».

Il programma

Il programma prevede anche quest’anno tre eventi gratuiti, distribuiti tra luglio, agosto e settembre.

Ad aprire il festival sarà, venerdì 11 luglio, in piazza Orto del Lilli alle 21.30, Angelica Bove, tra le voci emergenti più interessanti del panorama italiano.

Il secondo appuntamento mercoledì 6 agosto, sempre alle 21.30 in piazza Orto del Lilli, con Quartiere Coffee, storica band reggae italiana pronta a coinvolgere il pubblico con la sua energia.

Gran finale giovedì 4 settembre con il “Calasole Live”, il concerto al tramonto sulla spiaggia della darsena. Protagonista sarà Daniele Silvestri, che si esibirà in un suggestivo spettacolo con inizio alle 19.00.

Tre serate, tre atmosfere diverse, unite da un unico filo conduttore: la qualità musicale e l’esperienza dal vivo in contesti unici, tra il borgo e il mare.

«Questa nuova edizione di “PopCast – Castiglione Sound Festival” promette emozioni, musica e spettacolo in uno scenario d’eccezione – dichiara Paco Mengozzi –, sottolineando ancora una volta il forte legame tra cultura, turismo e territorio. Lo spettacolo di chiusura con Daniele Silvestri alla spiaggia della Darsena, in un meraviglioso contesto al tramonto, è anche una tipologia di spettacolo pensato per contesti eccezionali in momenti unici della giornata, dove il nuovo tour ‘Canzoni a sdraio’ aderisce perfettamente al concetto e al contesto del Calasole Live; anche i due momenti precedenti in piazza Orto del Lilli sono fortissimi con Angelica Bove che, dopo il successo di Sanremo, sta facendo un percorso bellissimo di grande crescita, e una serata eccezionale con Quartiere Coffee e special guest i Mellow Mood, per un evento che porterà anche nuove sonorità, nuovi stili musicali e una carica di energia enorme. Tre nomi interessanti dal punto di vista musicale, tre proposte diverse per attrarre un pubblico trasversale, che confermano PopCast come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate castiglionese».