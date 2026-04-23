Turismo accessibile: il progetto “Mare per tutti” protagonista dell’evento “Italia Insieme”

Grosseto. Rendere il turismo un diritto accessibile a tutti, senza barriere fisiche e culturali. È stato questo l’obiettivo al centro dell’evento “Italia Insieme, turismo accessibile e territorio”, promosso dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e ospitato alla Stazione Leopolda di Firenze. Un momento di confronto tra istituzioni, Regioni e Terzo settore per costruire un modello di turismo più inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di tutte le persone, comprese quelle con disabilità.

In questo contesto è stata portata anche l’esperienza del Comune di Grosseto, invitato a partecipare al percorso promosso dal Ministero come esempio concreto di buone pratiche nel campo dell’accessibilità. Il progetto “Mare per tutti” rappresenta in questo senso una delle esperienze più significative del territorio grossetano in tema di accessibilità. Attivo da oltre 25 anni lungo la costa, è cresciuto nel tempo fino a coinvolgere oggi oltre 30 stabilimenti balneari.

L’iniziativa consente alle persone con disabilità di vivere il mare in condizioni di piena accessibilità, grazie a postazioni attrezzate e servizi dedicati, contribuendo a rendere il litorale uno spazio realmente aperto a tutti. Nel corso degli anni, il progetto ha raggiunto circa 4.000 famiglie, diventando un punto di riferimento e un esempio concreto di inclusione diffusa.

“Sono stato chiamato e ufficialmente invitato dal Ministero a portare la mia esperienza a nome dell’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore al turismo, Riccardo Megale – per raccontare un percorso lungo 27 anni che rappresenta oggi un modello riconosciuto a livello nazionale. È un risultato che ci rende orgogliosi perché dimostra come un’intuizione nata sul territorio abbia saputo crescere, consolidarsi e diventare riferimento. Questo traguardo è anche l’occasione per esprimere un ringraziamento sincero a tutti i soggetti che, già nel 1998, hanno avuto la lungimiranza di vedere oltre, credendo in un’idea di turismo realmente inclusivo quando ancora non era un tema centrale nel dibattito pubblico. Amministrazioni, operatori, associazioni e comunità locale hanno costruito insieme, nel tempo, un progetto concreto e duraturo. L’esperienza di Grosseto si inserisce pienamente nella strategia nazionale promossa dal Governo, che punta a rendere il turismo accessibile un diritto effettivo e non un’opportunità limitata”.