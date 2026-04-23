Via di Bettarello, l’opposizione: “La strada ha bisogno di manutenzione, il Comune intervenga”

Roccastrada (Grosseto). I consiglieri di opposizione Alessio Caporali, Giudi Parrini, Roberto Bocci (Fratelli d’Italia) e Franca Gramola (Lega) hanno presentato un’interrogazione all’amministrazione del comune di Roccastrada riguardo alla strada di via di Bettarello.

“L’attività estrattiva e trasformazione del gesso rappresentano, per il nostro territorio, un’importante fonte occupazionale che conta un centinaio di dipendenti impegnati nelle cave e negli stabilimenti di trasformazione alimentando, contestualmente, un indotto significativo – dichiara Caporali -. A fronte di un’azienda solida e in costante crescita, via di Bettarello, ossia la strada che collega il suddetto polo produttivo con la S.P. 21, resta del tutto insufficiente rispetto al carico carrabile giornaliero, circa 150 camion al giorno più i mezzi dei dipendenti, e, soprattutto, in relazione allo stato dei due guadi sul torrente Bai”.

“I notevoli disagi subiti dai dipendenti del polo produttivo a causa degli ultimi eventi meteorologici avversi, dovuti all’impossibilità di percorrere in sicurezza i guadi di via di Bettarello, per le condizioni del torrente Bai, richiedono una rinnovata attenzione a una problematica che si trascina oramai da troppi anni la cui risoluzione non può essere ulteriormente rimandata – sottolinea Caporali -. In tale ambito, auspichiamo che l’amministrazione comunale raccolga, quanto prima, l’invito del responsabile della delegazione grossetana di Confindustria Toscana Sud per l’apertura di un tavolo di confronto tra le istituzioni affinché sia data una risposta definitiva e si tuteli, così, lo sviluppo e la crescita dell’azienda anche in virtù delle importanti ricadute occupazionali sul nostro territorio”.

I consiglieri comunali, per tale ragione, chiedono al sindaco di Roccastrada “risposte circa le strategie che l’amministrazione ha intenzione di intraprendere in tal senso per affrontare e risolvere definitivamente questa annosa problematica”.