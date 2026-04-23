Cane antidroga della Finanza fa arrestare uno spacciatore: sequestrata cocaina

Grosseto. Martedì 21 aprile, le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Grosseto hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino, nato nel 2004, ritenuto responsabile per illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, militari del Gruppo di Grosseto, impegnati nello svolgimento del servizio di controllo economico del territorio nella zona di via Aurelia Nord della città, hanno noatoil giovane che, alla vista dei finanzieri, ha manifestato evidenti segni di nervosismo e ha provveduto a disfarsi un involucro di plastica, risultato contenere 8 grammi di cocaina pari a 48 dosi medie singole.

L’approfondimento del controllo da parte degli agenti, ostacolato dalla violenta reazione del giovane (tempestivamente contenuta), ha poi consentito di rinvenire un ulteriore grammo di hashish, una bomboletta di spray al peperoncino e denaro in contanti pari a 1.300 euro, somma sequestrata in quanto risultata assolutamente incompatibile con la sua condizione di cittadino straniero senza fissa dimora e stabile attività lavorativa.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata successiva. Il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere e fissato l’udienza collegiale per il prossimo 18 maggio, data in cui sarà chiamato a rispondere dei reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

“L’operazione odierna, portata a termine grazie anche al finissimo fiuto del cane antidroga Nasty, si inserisce in un più ampio programma operativo finalizzato alla prevenzione, al contrasto e alla repressione dei reati connessi allo spaccio delle sostanze stupefacenti, attuato a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la locale Prefettura – si legge in una nota della Finanza grossetana –. Si evidenzia, infine, che in attesa di giudizio definitivo trova applicazione, per l’indagato, il principio della presunzione di innocenza”.