Home GrossetoCristian Marchini entra in Consiglio comunale: “Mi impegnerò per i giovani, sono il futuro della città”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Cristian Marchini entra in Consiglio comunale: “Mi impegnerò per i giovani, sono il futuro della città”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. “Ho ufficialmente firmato l’accettazione alla carica di consigliere comunale del Comune di Grosseto”.

A dichiararlo è Cristian Marchini, esponente del Pd di Grosseto, che prende il posto in Consiglio del dimissionario Davide Bartolini.

“Il primo pensiero va a Davide Bartolini, che ringrazio per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato nelle istituzioni – continua la nota -. Questo risultato arriva al termine di un percorso costruito nel tempo: nel 2021, con 222 preferenze, ero arrivato a un passo. Oggi quel percorso trova compimento. Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia e i Giovani Democratici, la mia casa politica”.

“Entrare in Consiglio oggi significa assumersi una responsabilità in un momento difficile per Grosseto. Sul tema della sicurezza, che incide sempre più sulla vita quotidiana, non bastano slogan o interventi simbolici, servono politiche serie di riqualificazione urbana, presenza nei quartieri e valorizzazione degli spazi pubblici. Il mio impegno sarà rivolto in particolare ai giovani, che troppo spesso sono costretti a lasciare la città per mancanza di opportunità. È da qui che bisogna ripartire per costruire il futuro di Grosseto – termina Marchini -. Da parte mia ci saranno serietà, rispetto delle istituzioni e impegno quotidiano. Il lavoro comincia adesso”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Libri, animazione per bambini e musica: continua il...

Caro bollette, Legambiente: “Agrivoltaico leva contro crisi climatica...

Museo archeologico: in arrivo 25 opere della pittrice...

“PhotoShow”: musica, spettacoli e fotografia nella sala polivalente

Cane antidroga della Finanza fa arrestare uno spacciatore:...

Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: