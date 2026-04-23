Grosseto. “Ho ufficialmente firmato l’accettazione alla carica di consigliere comunale del Comune di Grosseto”.

A dichiararlo è Cristian Marchini, esponente del Pd di Grosseto, che prende il posto in Consiglio del dimissionario Davide Bartolini.

“Il primo pensiero va a Davide Bartolini, che ringrazio per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato nelle istituzioni – continua la nota -. Questo risultato arriva al termine di un percorso costruito nel tempo: nel 2021, con 222 preferenze, ero arrivato a un passo. Oggi quel percorso trova compimento. Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia e i Giovani Democratici, la mia casa politica”.

“Entrare in Consiglio oggi significa assumersi una responsabilità in un momento difficile per Grosseto. Sul tema della sicurezza, che incide sempre più sulla vita quotidiana, non bastano slogan o interventi simbolici, servono politiche serie di riqualificazione urbana, presenza nei quartieri e valorizzazione degli spazi pubblici. Il mio impegno sarà rivolto in particolare ai giovani, che troppo spesso sono costretti a lasciare la città per mancanza di opportunità. È da qui che bisogna ripartire per costruire il futuro di Grosseto – termina Marchini -. Da parte mia ci saranno serietà, rispetto delle istituzioni e impegno quotidiano. Il lavoro comincia adesso”.