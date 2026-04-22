Terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale: investimento da 190mila euro

Follonica (Grosseto). Più attenzioni a un luogo importante della città. L’amministrazione comunale di Follonica comunica il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato i vialetti del cimitero di via Leopardi.

L’opera, che ha richiesto un investimento di 190.000 euro e circa 120 giorni di cantiere, restituisce alla cittadinanza un luogo più ordinato, sicuro e consono al rispetto che il cimitero richiede.

Per prima cosa: uno degli obiettivi principali dell’intervento è stato mitigare il problema delle erbacce infestanti. A tal fine, è stata adottata una tecnica innovativa e sostenibile: la pavimentazione dei vialetti è stata realizzata con una miscela di inerti di cava e calce idrata. Quali sono i vantaggi? Questa soluzione naturale garantisce maggiore stabilità al suolo e funge da barriera naturale contro la crescita della vegetazione spontanea, rispettando al contempo l’ambiente.

Il sindaco Matteo Buoncristiani ha sottolineato l’importanza del progetto, fortemente voluto da questa Giunta, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini del Golfo arrivate al municipio: “La nostra priorità è curare gli spazi pubblici, in particolare quelli legati alla memoria della nostra comunità. Siamo felici di riconsegnare ai cittadini vialetti rinnovati e facilmente fruibili. Un ringraziamento – ha spiegato il sindaco – va ai cittadini per la pazienza dimostrata durante i lavori e agli uffici tecnici, la cui professionalità ha permesso di realizzare un intervento così significativo per restituire decoro e tranquillità a questo luogo sacro”.

A fare eco alle parole del primo cittadino è l’assessore al cimitero, Stefania Turini, soddisfatta delle opere appena concluse, considerate una priorità: “Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro svolto – ha dichiarato Turini – e di aver scelto una soluzione tecnica che non solo garantisce vialetti più stabili e sicuri per i visitatori, ma che è anche ecologica e sostenibile. Continueremo a vigilare per il costante mantenimento del cimitero, che resta la casa della nostra memoria e che continueremo a difendere”.

Il Comune rinnova il ringraziamento verso i frequentatori del cimitero, che hanno collaborato durante i mesi di cantiere, periodo durante il quale l’amministrazione ha operato per limitare i disagi, assicurando sempre l’accesso alle sepolture.