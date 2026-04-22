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In Maremma c’è un nuovo dottore: Francesco Tiberi si laurea in Management e Governance

L'ex giocatore del Bsc Grosseto, adesso alla Fiorentina Baseball, ha discusso una tesi dedicata al settore lattiero-caseario

di Redazione
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Grosseto. Il grossetano Francesco Tiberi, giovane giocatore ex Bsc Grosseto e adesso alla Fiorentina Baseball, si è brillantemente laureato all’Università di Siena, nel corso di Management e Governance, discutendo una tesi che accende i riflettori sul settore lattiero-caseario toscano e maremmano.

La tesi

Il suo lavoro analizza le dinamiche evolutive di un comparto che unisce tradizione, innovazione e forte identità territoriale, mettendo a confronto alcune tra le realtà più rappresentative del panorama regionale. Latte Maremma, Il Fiorino, il Caseificio di Manciano e il Caseificio Busti – quest’ultimo con sede nel pisano – diventano i principali punti di osservazione privilegiati di un’indagine che evidenzia modelli produttivi, strategie di mercato e capacità di presidiare la qualità in un contesto competitivo in trasformazione.

La tesi, seguita dal professor Lorenzo Zanni con il professor Valerio Natale come correlatore, offre una lettura aggiornata del settore e conferma l’impegno di Francesco Tiberi nel valorizzare le eccellenze agroalimentari toscane.

A lui giungano i complimenti della nostra redazione per una brillante carriera professionale.

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